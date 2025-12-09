Robles declara su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la sentencia al fiscal general

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) - La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este martes su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo, después de la publicación de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que considera probada la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, el Supremo dice que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" y que la revelación de secretos se produjo tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota de prensa. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Robles ha destacado que la sentencia es resultado de cinco votos frente a dos y cree que debería haberse publicado antes, habida cuenta de que el fallo en contra del ex fiscal se conoce desde finales de noviembre. No obstante, la ministra, que antes fue magistrada del Supremo, ha insistido en su confianza "plena" en los tribunales y en las instituciones, y cree que esta confianza es "una obligación" en un Estado de Derecho. Si no, "la democracia no funciona", considera.