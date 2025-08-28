Robles defiende más inversiones en defensa tras confirmar la OTAN que España ha destinado ya el 2% del PBI

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves la necesidad de que España continúe invirtiendo en el sector de la defensa, tras confirmar la OTAN que España ha destinado en 2025 el 2% del PBI, cumpliendo por primera vez el compromiso alcanzado con los socios internacionales en 2014.

En una rueda de prensa en Berlín, tras una reunión con su homólogo alemán, Boris Pistorius, la titular de la cartera de Defensa ha querido resaltar el compromiso de España con la Alianza Atlántica y el "importantísimo esfuerzo" que ha acometido el Gobierno para alcanzar esa meta.

"España cree firmemente en la paz y en los ámbitos multilaterales, y creemos que hay que seguir invirtiendo en defensa", ha indicado Robles, que también ha subrayado el aporte de medios humanos a las misiones de la OTAN, concentradas en el flanco este para disuadir a Rusia.

Según los datos del Ministerio de Defensa, 3000 miembros de las Fuerzas Armadas españolas están desplegados bajo el paraguas de la OTAN.

Los líderes de la OTAN asumieron en junio un nuevo compromiso para elevar el gasto en defensa de los países que la conforman hasta el 5% de sus PBI en la próxima década, una exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. España hizo una interpretación propia del pacto y garantizó que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto concreto.