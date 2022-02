Robles descarta aumentar el despliegue de España en el flanco oriental de la OTAN en respuesta a Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado este miércoles reforzar la presencia española en el flanco oriental de la OTAN, señalando que España ya ha adelantado compromisos con la misión de la OTAN de vigilancia del espacio aéreo de Bulgaria y con los grupos navales en el Mediterráneo y el Mar Negro.

En pleno clima de tensión con Rusia, la Alianza Atlántica ha acordado desplegar nuevos grupos de combate multinacionales en el este de Europa, en particular en Rumanía, con la idea de reforzar la presencia en el flanco oriental.

Al ser preguntada si España reforzaría su presencia en esta zona, la ministra ha señalado que "en principio no". "Hemos puesto de relieve que España ya ha adelantado estos compromisos que ya tenía y Bulgaria nos ha agradecido la presencia de eurofighters en el mar Negro", ha recalcado.

En este sentido, Defensa nos se plantearía participar en el nuevo grupo de combate que podría desplegarse en Rumanía y otros aliados de la región como Bulgaria. La idea es apuntalar el frente oriental de la OTAN, siguiendo el modelo de batallones multinacionales que ya existe en Polonia y los bálticos.

De hecho, la mayor presencia de militares españoles bajo el paraguas de la OTAN se encuentra en Letonia, donde 350 efectivos españoles forman parte de los grupos de combate en una misión de disuasión cerca de la frontera con Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que los aliados han dado el visto bueno al plan que pasará ahora a los mandos militares de la OTAN, que decidirán el "alcance y potencial" del despliegue. Este paso llega después de que Rumanía haya expresado que está lista para acoger los batallones, Francia su disposición a liderarlos y otros aliados hayan mostrado su voluntad a participar.

En todo caso, el ex primer ministro noruego ha matizado que la decisión no está todavía tomada y que llevará unas semanas recabar la información práctica y logística para poner en marcha la iniciativa. Cabe pensar que la situación en Ucrania, donde Rusia ha señalado que está retirando tropas, puede influir en la decisión final de la OTAN, en medio del pulso que libra con Moscú, al que sigue ofreciendo no obstante sentarse a negociar cuestiones de seguridad como el control de armas, la retirada de misiles y mayor transparencia en las maniobras militares.

No consta una desescalada de rusia

Con respecto a la situación de seguridad en Ucrania, donde Rusia sigue concentrando una cantidad inusitada de fuerzas militares, Robles se ha hecho eco del diagnóstico de la organización militar para concluir que no consta que esté retirando tropas.

"Nos vemos que haya una desescalada de Rusia, es verdad que no se ha producido una invasión de la que se había hablado, pero la amenaza de invasión está ahí", ha subrayado la ministra española.

Robles ha destacado la unidad "sin precedentes" en la OTAN para denunciar las maniobras de Rusia contra Ucrania, llegando a asegurar que la amenaza militar de Moscú va contra todos los valores que representa la comunidad internacional.

La titular de Defensa ha reivindicado la apuesta por la vía del diálogo y la diplomacia con Rusia, al mismo tiempo que ha sido firme a la hora de criticar que el Kremlin no puede interferir en la soberanía de Kiev, ni obligarle a renunciar a ingresar en la OTAN. "España es un aliado serio que defiende y respeta la soberanía de todos los países que es la legalidad internacional", ha resumido.