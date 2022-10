Robles dice que España no descarta sumarse al escudo antimisiles promovido por Alemania

23/09/2022 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación del libro 'The Limitations of the Law of Armed Conflicts: New Means and Methods of Warfare. Essays in Memory of Rosario Domínguez Matés', este viernes en la Universidad de Sevilla. A 23 de septiembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). Preguntada este viernes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado que "la situación es muy complicada" ante una guerra de "especial crueldad" con la invasión de Rusia a Ucrania, si bien espera que no se llegue a la agresión a los países de la OTAN. "Eso es un paso cualitativo que entendemos no se va a producir", ha sostenido. POLITICA María José López - Europa Press