Robles duda de la "legitimidad" de Feijóo para gobernar por "mentir" en la DANA y "tapar la ineficacia" de Mazón

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cuestionado este lunes la "legitimidad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para gobernar España porque "mintió" al decir que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no se desplegó en los primeros momentos de la dana y "tapar la ineficacia" de Carlos Mazón para gestionar la tragedia. "Feijóo tendrá que hacer un análisis muy serio de si quien miente, de quien falta a la verdad, tapa la ineficacia de un presidente autonómico tiene legitimidad suficiente para, en momentos difíciles, poder conducir este país", ha señalado la ministra en una entrevista concedida a 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press. El presidente 'popular' remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat valenciana. En ellos, Mazón admite que había hablado con Pedro Sánchez, Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que tuvieran "en prealerta posibles efectivos" y que disponía "de lo que necesitaban", que en ese momento era "la UME". Sin embargo, Mazón reprochó después al Gobierno y Defensa haber retenido el auxilio de la UME por tacticismo político. El Ministerio de Defensa pidió el viernes a Feijóo y Mazón que se disculparan públicamente por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME porque los mensajes demuestran "que la UME estuvo a disposición, desde el minuto uno" del expresidente autonómico. DESVIAR LA ATENCIÓN Y DAÑAR AL GOBIERNO Robles ha subrayado que Feijóo y Mazón "han estado mintiendo y faltando a la verdad desde el principio" y ha atribuido las mentiras a una estrategia para desviar la atención de la "ineficacia" de su gestión e "intentar perjudicar" al Gobierno central. Por lo tanto, ha vuelto a pedir que se disculpen con los valencianos "a los que abandonaron" y a los militares de la UME, que "cumplieron con su deber". La ministra de Defensa ha destacado la "impotencia" de los militares desplegados porque tras la tragedia circulaban imágenes que demostraban su presencia en las localidades arrasadas y que pusieron "en riesgo sus vidas mientras otros no se sabe dónde estaban", en alusión al tiempo que Mazón estuvo ilocalizable en la tarde de la dana.