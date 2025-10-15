Robles minimiza los ataques de Trump pero se abre a que España gaste más del 2% en defensa en un futuro

BRUSELAS, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha quitado hierro a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la falta de inversión militar, asegurando que son "expresiones sacadas de contexto", aunque ha abierto la puerta a que España gaste más el 2% en defensa en un futuro.

"Lo que pase en 2030 o en 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber", ha asegurado la titular de Defensa en declaraciones tras la reunión con sus homólogos de la OTAN, al ser preguntada por si España puede elevar el gasto por encima del 2,1% que se fijó como necesario para cumplir con los compromisos militares con la OTAN.

Robles ha puesto en valor que España está haciendo un "enorme esfuerzo" en 2025 para cumplir sus compromisos y llegar al 2%, aunque en plena campaña de presión de Washington para que los miembros de la OTAN eleven el gasto se ha abierto a pasar de ese umbral. "Dentro de 10 años ya veremos", ha apuntado.

NIEGA QUE LAS AMENAZAS DE TRUMP SEAN ATAQUES

La ministra ha restado importancia a las amenazas lanzadas por Trump contra España por su nivel de gasto, incluyendo su propuesta de expulsarle de la OTAN, apuntando que son simples "expresiones" que en ocasiones "se sacan de contexto".

"Creo que las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, que a veces hay un cierto interés en sacarlas de contexto", ha afirmado, insistiendo en que todos los aliados "empezando por Estados Unidos" saben que España es un "aliado serio, fiable, responsable y comprometido".

Robles ha recordado que no es posible expulsar a un miembro de la alianza, por lo que ha quitado peso a las declaraciones de Trump, a las que ha atribuido una cierta intención de la prensa, con preguntas al mandatario norteamericano "en las que la propia pregunta va implícita a una respuesta".

NO DESCARTA PARTICIPAR EN PURL

En todo caso, ha recalcado que ahora la prioridad general de la alianza es redoblar la ayuda a Ucrania y no ha descartado participar en el plan para ayudar a Ucrania a través de la adquisición de armamento a Estados Unidos.

"España va a ser siempre parte de la solución a los problemas y si es necesario entrar en esa iniciativa para ayudar a Ucrania, la prioridad es Ucrania", ha señalado respecto a la misión que la OTAN puso en marcha, Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).

Así, ha dicho que España "estará con el resto de los países" en la iniciativa de la que ya participa una veintena de países, pero que hasta el momento evitan Francia, España o Italia. Este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha llegado a la cita de la OTAN con la demanda al resto de aliados que compren mas armamento para proporcionar a Ucrania "lo necesario para llevar este conflicto a una conclusión pacífica".

Por el momento participan de la compra de armas, misiles y defensas antiaéreas de fabricación norteamericana aliados como Alemania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá, con un valor conjunto de US$2000 millones, mientras que Eslovenia y Portugal han dado su apoyo al mecanismo y Bélgica, Lituania, Letonia, Estonia, Islandia y Luxemburgo negocian con Estados Unidos posibles compras.