Robles pide a los miembros de la flotilla valorar el riesgo de entrar en la zona de exclusión
LA NACION
BARCELONA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a los miembros de la flotilla que se dirige a Gaza que valoren el riesgo que asumen al entrar en la zona de exclusión marcada por Israel. Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa antes de participar en una charla en el Cercle d'Economia, en las que ha añadido que "es su responsabilidad, el riesgo que asumen personalmente, el riesgo en el que pueden poner a otras personas".
Robles ha insistido en que el barco 'Furor' no entrará en la zona de exclusión salvo "en caso de absoluta necesidad, si hubiera labores de salvamento".
