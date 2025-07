Robles rechaza que la financiación de Cataluña sea una compra de votos y dice que "hay que darle una vuelta" al sistema

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado que el acuerdo de financiación singular para Cataluña, que está previsto que Gobierno y Generalitat cierren este lunes, sea "una compra de votos" para la permanencia del Gobierno, y ha destacado que "hay que darle una vuelta" al sistema de financiación de las comunidades autónomas. "No me gusta la expresión, lo que algunos dicen que es una compra de votos es justamente todo lo contrario, es conseguir que los acuerdos que salgan del Congreso tengan el reflejo del mayor consenso posible dentro de la sociedad", ha asegurado la titular de la cartera de Defensa en una entrevista concedida a 'La hora' de TVE, recogida por Europa Press. Sobre el acuerdo, que incluye el traspaso del 100% del IRPF, Robles se ha limitado a recordar que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que no supondría "desigualdades" entre autonomías y que, ante el "me opongo a todo del PP", "todo el mundo es muy consciente de que hay que darle una vuelta" al sistema de financiación autonómica. "Sería bueno que el Partido Popular, en vez de decir que 'no' a todo y esa crítica destructiva apoyara aquello que sea justo y bueno para la mayoría de los ciudadanos", ha agregado la ministra de Defensa. En esta línea, ha apuntado las diferencias entre las comunidades autónomas en base a criterios como la extensión o el número de ciudadanos y ha abogado por "tener en cuenta esas variables" al hablar de la financiación.

