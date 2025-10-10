Robles remarca que España es socio de la OTAN fiable "y EEUU lo sabe": "Cumpliremos, lo que decimos lo cumplimos"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press), Robles ha puesto el foco en el esfuerzo de inversión en defensa puesto en marcha por el Gobierno, que ha permitido alcanzar el 2% del PBI este 2025 con la aprobación del plan industrial dotado con 10.471 millones de euros.

“Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos del 0,9% en el año 2018”, ha reiterado la titular de la cartera de Defensa, que ha defendido que las inversiones repercuten en la industria de defensa española.

Sin embargo, la Alianza Atlántica superó la barrera del 2% del PBI en la cumbre de La Haya de junio, en la que los aliados se comprometieron a elevar el gasto hasta el 5% del PBI, presionados por Washington. España, eso sí, lo hará con "flexibilidad", sin horizonte temporal, pero debe cumplir con los objetivos de capacidades fijados por la Alianza Atlántica.

AL Gobierno no le preocupa.

Madrid rechaza que el compromiso con la OTAN se mida solo en términos monetarios y presume de los medios y el personal que destina a las misiones. Este viernes, Robles ha repetido ese argumento y ha alabado a los efectivos desplegados sobre todo en operaciones para proteger el flanco este frente a Rusia, como la Policía Aérea.

“Están dando su vida en la Alianza Atlántica y algunos han muerto en el ámbito de la OTAN”, ha recordado. Por lo tanto, Robles ha rechazado que exista "preocupación" en el seno del Gobierno por las palabras de Trump.

“Estados Unidos lo sabe, nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos, y particularmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, son muy especiales”, ha insistido la ministra, que cree que "Trump debe saberlo".

“España cumple y va a cumplir siempre sus compromisos, mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos sin van a cumplir o no, España lo que dice lo que cumple”, ha zanjado Robles.

