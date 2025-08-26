Robles transmite su "preocupación" por el accidente de los dos militares en Ourense: "Uno de ellos está muy grave"
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido su "preocupación" por el accidente que han sufrido este martes dos militares del grupo de Artillería de León en el municipio ourensano de Trasmiras, tras chocar su vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado. "Uno de ellos está muy grave y lo tienen que operar", ha avisado la ministra.
Antes de comparecer ante la Comisión de Defensa del Senado, la ministra ha aprovechado para mostrar ante los medios de comunicación su reconocimiento a la labor y al compromiso de las fuerzas armadas que, frente a los incendios que están afectando a España en estas últimas semanas, "ponen en riesgo su vida".
De hecho, los dos militares del Ejército de Tierra heridos en el choque son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León y han sido desplazados desde este lunes con la UME, tal y como ha reconocido Robles subrayando que en el momento del accidente "iban a labores de apoyo en Benavente", en la provincia de Zamora.
Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Ourense, el Coronel Peñas, en un acto esta mañana en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
