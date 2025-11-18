Roblox exigirá comprobar la edad para usar las funciones de chat de la plataforma

Por Courtney Rozen

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - La plataforma de juegos Roblox exigirá a los usuarios que verifiquen su edad mediante un software de reconocimiento facial para chatear con otros jugadores, según anunció un ejecutivo de la empresa, con el objetivo de limitar la comunicación entre niños y adultos en la plataforma.

La empresa anunció el nuevo requisito en medio de las críticas de funcionarios gubernamentales de todo el mundo que afirman que la plataforma Roblox no protege a sus jóvenes usuarios de los depredadores infantiles y la explotación sexual.

En Estados Unidos, Roblox también se enfrenta a demandas de los fiscales generales de Texas, Kentucky y Luisiana, así como de demandantes particulares, por cuestiones de seguridad infantil. Roblox pedirá a los usuarios que se hagan una selfie y utilizará esa imagen para estimar su edad, explicó Matt Kaufman, responsable de seguridad de la empresa. A continuación, los usuarios serán asignados a un grupo de edad y sólo podrán comunicarse con otros usuarios del grupo asignado, por ejemplo de 9 a 12 años o de 13 a 15 años. "Los responsables políticos se enfrentan a muchas empresas que dicen 'es demasiado difícil. No podríamos hacerlo'", comentó Kaufman. "Roblox está intentando dar ejemplo que otros pueden seguir".

La empresa implantará el requisito en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos en diciembre y se aplicará a los usuarios de otros países a partir de enero. Australia aprobó el año pasado una ley que prohíbe a los usuarios menores de 16 años abrir cuentas en las redes sociales. Roblox no está incluido en esa medida. La empresa tuvo una media de 151,5 millones de usuarios activos diarios en el tercer trimestre, según un informe de octubre. Es uno de los destinos más populares para los niños en Internet.

