Roblox lanza una tecnología de IA que genera modelos funcionales con lenguaje natural
Por Zaheer Kachwala
4 feb (Reuters) - Roblox lanzó el miércoles una tecnología de inteligencia artificial capaz de generar modelos totalmente funcionales dentro del juego usando comandos de lenguaje natural, en el marco de la agresiva apuesta de la empresa por el aprendizaje automático para atraer a más desarrolladores a su plataforma de videojuegos.
La tecnología, denominada "creación 4D", se lanzó en versión beta y se basa en el modelo anterior de la empresa, que podía generar objetos tridimensionales estáticos. El nuevo modelo permite a los usuarios generar un vehículo, interactuar con sus puertas y conducirlo con una mecánica física precisa.
El modelo sirve para reducir la barrera de entrada a la comunidad de desarrolladores de Roblox, dirigida por los usuarios y responsable de los juegos que se juegan en la plataforma, ya que la empresa busca impulsar la creación de nuevos títulos y aumentar su ya extensa base de usuarios.
La empresa tenía más de 150 millones de usuarios activos diarios en promedio al final del tercer trimestre.
"Si quieres crear un objeto, esa es una vía, y para el artista, los aspectos visuales pueden ser fáciles, pero la programación puede resultar difícil. La otra vía es que seas un desarrollador de juegos al que le resulten más difíciles los aspectos visuales y más fácil la programación. Por eso estamos tratando de reunir a todos ellos, y nuestro objetivo principal sería que un jugador pudiera crear dentro de un juego", explicó a Reuters Anupam Singh, vicepresidente senior de ingeniería de IA e infraestructura de Roblox.
Roblox ha estado invirtiendo mucho en ampliar la capacidad de sus servidores para dar cabida al fuerte crecimiento de su base de jugadores, al tiempo que ha destinado fondos al desarrollo de modelos de IA y seguridad, una cuestión que ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los gobiernos estatales estadounidenses e internacionales.
La creación 4D forma parte del gran impulso de Roblox para desarrollar modelos de mundo de IA, que pueden comprender las reglas y la dinámica de un entorno para poder predecir y generar el juego futuro.
El anuncio se conoce una semana después de que Google , de Alphabet, lanzó un modelo de IA que permite a los usuarios simular y generar un entorno real a través de indicaciones o imágenes subidas. (Reporte de Zaheer Kachwala en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)