Roblox lanza una tecnología de IA que genera modelos funcionales con lenguaje natural

Por Zaheer Kachwala

4 feb (Reuters) - Roblox lanzó el miércoles una tecnología de inteligencia artificial capaz de generar modelos totalmente funcionales ⁠dentro del juego usando comandos ⁠de lenguaje natural, en el marco de la agresiva apuesta de la empresa por el aprendizaje automático para atraer a más desarrolladores a su plataforma ⁠de videojuegos.

La ‌tecnología, ​denominada "creación 4D", se lanzó en versión beta y se basa en el modelo anterior ​de la empresa, que podía generar objetos tridimensionales estáticos. El nuevo modelo permite a ‌los usuarios generar un vehículo, interactuar con ‌sus puertas y conducirlo con una mecánica ​física precisa.

El modelo sirve para reducir la barrera de entrada a la comunidad de desarrolladores de Roblox, dirigida por los usuarios y responsable de los juegos que se juegan en la plataforma, ya que la empresa busca impulsar la creación de nuevos títulos y aumentar su ya extensa base de usuarios.

La empresa tenía más de 150 millones de usuarios activos diarios en promedio al final ⁠del tercer trimestre.

"Si quieres crear un objeto, esa es una vía, y para el artista, los aspectos ​visuales pueden ser fáciles, pero la programación puede resultar difícil. La otra vía es que seas un desarrollador de juegos al que le resulten más difíciles los aspectos visuales y más fácil la programación. Por eso estamos tratando de reunir a todos ellos, y nuestro objetivo principal sería que un jugador pudiera crear dentro de un juego", explicó a Reuters Anupam ⁠Singh, vicepresidente senior de ingeniería de IA e infraestructura de Roblox.

Roblox ha estado invirtiendo mucho ​en ampliar la capacidad de sus servidores para dar cabida al fuerte crecimiento de su base de jugadores, al tiempo que ha destinado fondos al desarrollo de modelos de IA y seguridad, una cuestión ‍que ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los gobiernos estatales estadounidenses e internacionales.

La creación 4D forma parte del gran impulso de Roblox para desarrollar modelos de mundo de IA, que pueden comprender las reglas y la dinámica de un entorno para poder predecir y generar el juego ​futuro.

El anuncio se conoce una semana después de que Google , de Alphabet, lanzó un modelo de IA que permite a los usuarios simular y generar un entorno real a través de indicaciones o imágenes subidas. (Reporte ‍de Zaheer Kachwala en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)