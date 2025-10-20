Robo en el museo del Louvre daña la imagen de Francia, según el ministro de Justicia

PARÍS, 20 oct (Reuters) -

El ministro de Justicia francés, Gérard Darmanin, dijo el lunes que el robo de joyas en el museo del Louvre el domingo dio una imagen muy negativa de Francia, ya que implicó un fallo de los servicios de seguridad. "Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con valor incalculable en estos museos", dijo Darmanin en una entrevista a la emisora de radio francesa France Inter.

"Lo que es seguro es que hemos fracasado", dijo, y añadió que la policía acabará deteniendo a los autores. (Información de Dominique Vidalon e Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)