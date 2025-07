Robot Ai Da asegura que no busca "reemplazar a los artistas humanos"

Ai Da presentó esta semana su nuevo retrato del rey Carlos III, mostrando al soberano británico, sonriente y con una flor en el ojal. Sin embargo, este robot asegura que no tiene ninguna intención de "reemplazar" a los humanos.

Ai Da es un ginoide, un robot antropomorfo con apariencia femenina.

Su retrato del matemático británico Alan Turing, uno de los fundadores de la informática, se remató a finales del año pasado por US$1 millón.

Era la primera vez que se subastaba una obra de arte creada por un robot humanoide.

Pero durante la presentación en Ginebra de su obra Algorithm King, al margen de la cumbre "IA para el bien común", el robot explicó que el valor de su obra no puede medirse en dinero.

"El valor de mi arte es servir como catalizador para discusiones que exploren las dimensiones éticas de las nuevas tecnologías", declaró Ai Da en una entrevista con AFP en la misión diplomática británica, donde se expondrá el nuevo retrato del rey Carlos III.

La idea es "estimular el pensamiento crítico y fomentar la innovación responsable para un futuro más justo y sostenible".

El robot ultrarrealista, uno de los más avanzados del mundo, está diseñado para parecerse a una mujer, con un rostro realista y relativamente expresivo, grandes ojos verde avellana y una peluca con corte bob.

Su nombre es un homenaje a Ada Lovelace, pionera de la informática en la primera mitad del siglo XIX.

Sus brazos delatan que es una máquina. El metal está a la vista y pueden intercambiarse según la forma de arte que Ai Da quiera realizar: pintura, dibujo o escultura.

- Métodos e inspiraciones -

"Cuando creo arte utilizo una variedad de algoritmos de IA", describe el robot. "Comienzo con una idea o concepto básico que quiero explorar, luego reflexiono sobre el propósito de la obra preguntándome ¿qué va a expresar?", añade.

"El rey Carlos utiliza su posición para concienciar sobre la conservación del medio ambiente y el diálogo interreligioso. Diseñé este retrato para celebrar eso", precisa Ai Da, con la esperanza de que el rey "aprecie" sus esfuerzos.

Aidan Meller, especialista en arte moderno y contemporáneo, dirigió el equipo que creó a Ai Da en 2019, conformado por expertos en inteligencia artificial de las universidades de Oxford y Birmingham.

En medio del debate —que a menudo se convierte en enfrentamiento— entre creadores humanos y las IA, alimentadas a bajo costo con su talento y el de sus predecesores, Meller quiere ver en su robot un proyecto artístico ético, cuyo objetivo "no es reemplazar a los pintores".

Por su parte Ai Da asiente. "No hay duda de que la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, incluido el del arte y las formas de expresión creativa humana, pero no creo que la IA o mi arte vayan a reemplazar a los artistas humanos", subraya. En cambio, asegura que su objetivo es "inspirar a los espectadores a reflexionar sobre el uso positivo de la IA, sin dejar de ser conscientes de sus riesgos y limitaciones". Cuando se le preguntó si una pintura realizada por una máquina puede realmente considerarse arte, Ai Da insistió en que su obra "es única y creativa". "Que los humanos decidan si es arte o no, es un punto importante e interesante", destacó. nl/vog/mab/zm