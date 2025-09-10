Robotaxi Zoox de Amazon se abre al público con un servicio gratuito en Las Vegas

Por Abhirup Roy y Akash Sriram

10 sep (Reuters) - Zoox, propiedad de Amazon.com, comenzó el miércoles a ofrecer viajes en robotaxi al público de forma gratuita en el Strip de Las Vegas y sus alrededores, mientras espera la aprobación del Estado para cobrar tarifas y competir con Waymo, de Alphabet, y Tesla.

Waymo tiene un servicio de robotaxi pagado que transporta pasajeros en muchas ciudades de Estados Unidos, y Tesla tiene un número limitado de robotaxis pagados que recogen clientes en Austin, Texas.

Pero Zoox tiene un aspecto y una sensación muy diferentes a la de sus rivales, ya que utiliza un vehículo construido especialmente para su servicio, que parece un horno tostador sobre ruedas. No hay controles manuales, como volante o pedales, y los pasajeros van sentados frente a frente.

“Se trata de una experiencia muy diferenciadora en la que queremos que la gente entienda y conozca el robotaxi, se acostumbre a él y nos dé su opinión”, explica a Reuters Aicha Evans, Directora Ejecutiva de Zoox. “Eso es bueno para la comunidad, para los usuarios y para Zoox”.

Comercializar robotaxis ha sido más difícil de lo prometido, con regulaciones estrictas, protestas públicas, investigaciones federales y altas inversiones que han obligado a muchas empresas incipientes de robotaxi a cerrar. Amazon compró Zoox por US$1300 millones en 2020 y es uno de los pocos contendientes que siguen en la carrera de los vehículos autónomos, que, de tener éxito, podrían generar grandes beneficios.

Zoox está buscando las autorizaciones reglamentarias para el servicio de pago que espera poner en marcha en los próximos meses. Los vehículos funcionarán en su mayor parte solos, con asistencia humana remota disponible sólo cuando el vehículo solicite ayuda.

La empresa cuenta con unos 50 vehículos especiales en su flota, la mayoría de ellos en Las Vegas. (Reporte de Abhirup Roy en San Francisco y Akash Sriram en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)