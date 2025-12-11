Robótica: Una creación en Pisa, llegan los robots insectos

Descritos en la revista Science Robotics, los robots con forma de insecto son el resultado de una investigación realizada en Italia en la Escuela de Estudios Avanzados Santa Ana de Pisa por el grupo dirigido por Donato Romano, profesor asociado del Instituto de Biorrobótica.

La consecuencia representa otro paso importante en la evolución de la robótica inspirada en la naturaleza. En este caso, los diminutos robots imitan la capacidad de algunos insectos para almacenar energía elástica y liberarla explosivamente, por ejemplo, dando saltos increíbles para su tamaño. Reproducir estos principios en robots compactos permitió crear dispositivos ágiles y rápidos capaces de superar obstáculos que, de otro modo, serían incapaces de alcanzar los robots de tipo tradicional.

Pero la gran novedad de los robots insectos reside en su autonomía energética, un aspecto crucial en la robótica aplicada. Los robots saltadores requieren una enorme potencia, difícil de mantener con baterías miniaturizadas. Por ello, se están explorando nuevas tecnologías para aprovechar la energía del entorno, como la luz, las vibraciones, los impactos o las ondas de radio. Las soluciones iniciales probadas hasta la fecha son nanogeneradores triboeléctricos, materiales piezoeléctricos y microcélulas solares.

Observando el futuro, la posibilidad de tener a disposición sistemas autónomos desde el punto de vista energético y capaces de estar organizados en enjambres, significaría tener equipos de microexploradores para recopilar datos sobre entornos inexplorados, como los planetas, o en lugares peligrosos o de difícil acceso.

La llegada de estas nuevas generaciones de robots supone un avance significativo en una importante transformación en curso, que aún enfrenta importantes obstáculos, como el desarrollo de materiales más resistentes, la miniaturización de dispositivos energéticos y la integración de algoritmos inteligentes de bajo consumo. (ANSA).