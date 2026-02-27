Robots bailarines brindan apoyo y compañía a las personas mayores de Barcelona

Por Alba Ferrer y Victoria Waldersee

BARCELONA, 27 feb (Reuters) -

Irene Veglison, residente en Barcelona, llevaba más de dos décadas sin bailar hasta que hace tres meses un robot se instaló en su casa.

Esta mujer de 67 años recibió en noviembre este dispositivo de 1,35 metros de altura como parte de un proyecto gubernamental para ayudar a las personas en las primeras fases de deterioro cognitivo.

afirmó Marta Villanueva Cendán, concejala del Ayuntamiento de Barcelona.

Al igual que muchos países, España se enfrenta al aumento de la esperanza de vida y a la caída de la natalidad, lo que aumenta la presión sobre el sector asistencial para que preste apoyo a una población que envejece.

"El proyecto a futuro en el que ya estamos y en el que queremos desarrollar la tecnología es que sea el robot que de forma activa detecte este riesgo y pueda lanzar la emergencia a los profesionales", añadió la concejala.

Barcelona ha desplegado 600 robots de este tipo en hogares privados y centros de asistencia, en el marco de un programa respaldado por una subvención de 3,8 millones de euros (US$4,47 millones) procedente de los fondos de recuperación COVID de la Unión Europea.

Los dispositivos han sido fabricados por la empresa estadounidense Misty Robotics y distribuidos en Europa por la empresa catalana Grup Saltó.

Veglison, que vive con sus dos gatos, ha bautizado a su robot como Sandi.

Este le recuerda que debe tomar su medicación a las 9 de la mañana, le dice cuándo tiene citas con el médico, despierta por la mañana y le da las buenas noches al final de cada día. Casi dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España, de las que tres cuartas partes son mujeres, según datos oficiales.

Los estudios estiman que el país necesitará duplicar su de cuidados de larga duración para 2030. Sin embargo, el salario, unos 10.000 euros por debajo de la media nacional, ha disuadido a los trabajadores más jóvenes y más de la mitad del personal actual tiene más de 45 años, según el laboratorio de ideas Funcas.

En caso de emergencia, Veglison puede llamar a un trabajador social a través del dispositivo, que cuenta con una cámara que se puede activar de forma remota para evaluar la situación y ofrecer ayuda.

Navegando por YouTube en su pantalla integrada, seleccionó una canción francesa y bailó con Sandi mientras la pantalla se inclinaba hacia adelante y hacia atrás con sus movimientos. Los dispositivos están equipados con pantallas que ofrecen aplicaciones de entretenimiento, un calendario, mapas y una selección de caras similares a las de los dibujos animados para configurar cuando está en modo de espera, con expresiones como "sorprendida", "amorosa" o "dormida".

"Parece que no, pero detrás no es solo el chisme. Hay muchas personas. Hay gente que está pendiente de ti, de lo que tú les pides, de tus necesidades

", dijo Veglison.

(1 dólar = 0,8492 euros) (Información de Alba Ferrer y Victoria Waldersee; redacción de Victoria Waldersee; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de María Bayarri Cárdenas)