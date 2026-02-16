Robots humanoides de China acaparan la atención en el espectáculo del Año Nuevo Lunar

Por Laurie Chen

PEKÍN, 16 feb (Reuters) - El programa de televisión más visto de China, la gala anual del Festival de ‌Primavera de la CCTV, se convirtió ‌el ⁠lunes en el escaparate de la vanguardista política industrial del país y del impulso de Pekín por dominar el sector de los robots humanoides y el futuro de la manufactura. Cuatro prometedoras empresas ​emergentes de ⁠robots humanoides —Unitree Robotics, ⁠Galbot, Noetix y MagicLab— mostraron sus productos en la gala, un evento televisado y referente para China comparable ​a la Super Bowl en Estados Unidos. Las tres primeras presentaciones del programa destacaron los robots humanoides, incluyendo ‌una larga demostración de artes marciales en la que más de ​una decena de humanoides de Unitree realizaron sofisticadas secuencias ​de lucha blandiendo espadas, palos y nunchakus muy cerca de niños que actuaban como artistas. Las secuencias de lucha incluyeron una técnicamente ambiciosa que imitaba los movimientos tambaleantes y las caídas hacia atrás del estilo de artes marciales chino "boxeo borracho", mostrando innovaciones en la coordinación de múltiples robots y la recuperación de fallos, en la que un robot puede levantarse después de caer. La ​presentación inicial del programa también contó con la presencia destacada del chatbot con IA de Alibaba, Doubao, mientras que cuatro robots humanoides Noetix aparecieron junto a actores humanos ⁠en un sketch cómico y los robots MagicLab realizaron un baile sincronizado con artistas humanos durante la canción "Hechos en China".

SALIDAS A BOLSA El entusiasmo ‌en torno al sector de los robots humanoides en China se produce en un momento en el que los principales actores, como AgiBot y Unitree, se preparan para salir a bolsa este año y las empresas emergentes nacionales de inteligencia artificial lanzan una serie de modelos de vanguardia durante los lucrativos nueve días de vacaciones del Año Nuevo Lunar.

La gala del año pasado sorprendió a los espectadores con 16 humanoides Unitree de tamaño real que hacían girar pañuelos y bailaban al ‌unísono con artistas humanos. El fundador de Unitree se reunió con el presidente Xi Jinping semanas después en un simposio ⁠tecnológico de alto nivel, el primero de este tipo desde 2018. Xi se ha reunido con cinco fundadores ‌de empresas emergentes de robótica en el último año, una cifra comparable a los cuatro emprendedores ⁠de vehículos eléctricos y cuatro de semiconductores con los que se reunió en ⁠el mismo periodo, lo que ha dado a este sector incipiente una visibilidad inusual. El programa de la CCTV, que atrajo al 79% de la audiencia televisiva en directo en China el año pasado, se ha uSado durante décadas para destacar las ambiciones tecnológicas de Pekín, incluidos su programa espacial, los drones y la robótica, según Georg Stieler, director ‌general para Asia y responsable de robótica y automatización ​de la consultora tecnológica Stieler. "Lo que distingue a la gala de otros eventos similares es la proximidad entre la política industrial y el espectáculo en horario de máxima audiencia", dijo Stieler. "Las empresas que aparecen en el escenario de la gala reciben recompensas tangibles en forma de pedidos gubernamentales, atención ‌de los inversores y acceso al mercado", añadió. (Información de Laurie Chen; edición en español de Paula Villalba)