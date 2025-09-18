Roche adquirirá 89bio, especializada en fármacos hepáticos, por hasta US$3500 millones

Por Ludwig Burger

FRÁNCFORT, 18 sep (Reuters) - Roche ha acordado comprar la empresa biotecnológica estadounidense 89bio por hasta US$3500 millones, sumándose así a una carrera por ofrecer nuevos tratamientos para enfermedades hepáticas que complementen sus esfuerzos en el mercado de los medicamentos para adelgazar.

La operación ayudaría a Roche a crecer en un campo relacionado con el pujante mercado de la pérdida de peso, en el que la empresa ha hecho recientemente importantes incursiones.

En un comunicado hecho público el jueves, Roche dijo que la transacción será de US$2400 millones, ascendiendo a US$3500 millones si se incluía un derecho de valor contingente no negociable.

El fármaco líder de la empresa comprada, la pegozafermina, que forma parte de una clase conocida como análogos del FGF21, se encuentra en las últimas fases de desarrollo para tratar el hígado graso, formalmente conocido como esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, incluidas las fases avanzadas.

Roche dijo que haría una oferta para comprar todas las acciones ordinarias de 89bio por US$14,50 por acción en efectivo y un derecho de valor contingente para recibir ciertos pagos por hitos de hasta US$6,00 por acción.

Dijo que la adquisición pone de relieve su dedicación al avance de las terapias en enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, especialmente para las personas con sobrepeso o que luchan contra la obesidad y los desafíos relacionados, como el hígado graso, también conocido como MASH. "Es un buen complemento para tratar otra enfermedad comórbida muy común asociada a la obesidad", dijo a Reuters Teresa Graham, directora de la división farmacéutica de Roche. (Información de Ludwig Burger; edición de Jan Harvey y Clarence Fernandez; editado en español por Tomás Cobos)