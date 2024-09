Rochet mantiene en pie a Uruguay ante Venezuela pese a avalancha de bajas

Venezuela puso en serios aprietos a un diezmado Uruguay, pero el equipo de Marcelo Bielsa acabó llevándose este martes un empate 0-0 a domicilio en un partido de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026 que asumió con una docena de bajas.

El portero celeste, Sergio Rochet, fue figura en el compromiso por la octava jornada del Premundial, en una noche lluviosa en el Estadio Monumental de Maturín, en la que la Vinotinto intentaba levantar cabeza después de la goleada 4-0 sufrida ante Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto el pasado jueves.

Con este resultado, Uruguay cae del segundo al tercer puesto de la tabla, con 15 puntos, por detrás de la campeona mundial, Argentina, con 18, y de Colombia con 16.

"No estoy satisfecho, no podía estarlo, y creo que no es una cuestión de ausencias, sino de convertir los recursos que tenemos en posibilidades. Contábamos con (Facundo) Pellistri, con Brian (Rodríguez), con (Cristian) Olivera y con (Maximiliano) Araújo. Son jugadores con poder de desequilibrio bien marcado y me hago responsable de que el equipo no haya generado los desequilibrios necesarios", dijo Bielsa en conferencia de prensa.

Ecuador sigue a este trío con 11 unidades y Brasil y Venezuela suman 10 cada uno, todos en zona de clasificación directa, a la espera del resultado de la Canarinha ante Paraguay en el cierre de esta fecha, este mismo martes, en Asunción.

A pesar de aplaudir la capacidad de los suyos de reaccionar después del duro revés de El Alto, el DT de Venezuela, Sergio Batista, destacó que queda un "sabor amargo" en un compromiso en el que el equipo local "mereció más".

"Nos faltó el gol", expresó el entrenador.

- Bielsa y los malabares celestes -

Bielsa debió hacer frente a un alud de ausencias: Federico Valverde y Nahitán Nández cumplieron suspensión por acumulación de amonestaciones, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, Mathías Olivera y José María Giménez arrastraban sanciones por un encontronazo con aficionados en partido de semifinales de la pasada Copa América ante Colombia y Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz fueron baja por lesión.

El delantero del Los Angeles FC Cristian Olivera encabezó las novedades del entrenador argentino.

Y la mala suerte se cebaba con los charrúas: no se habían cumplido tres minutos de juego y el central Sebastián Cáceres debió abandonar la cancha por lesión.

En las primeras de cambio, ninguno de los dos equipos imponía sus condiciones en el terreno, aunque sacaban provecho a errores ajenos para aproximarse al área rival.

Brian Rodríguez probó con un tiro raso al arquero local, Rafael Romo, después de una mala salida de Venezuela y Rondón metía miedo en Uruguay con un cabezazo a centro de Eduard Bello que se perdió muy cerca del palo izquierdo de Rochet y un gol anulado por posición adelantada.

- Envión local -

Llegado el descanso, Uruguay intentaba encontrar reacción y Bielsa dio ingreso a Miguel Merentiel, delantero de Boca juniors, para ganar presencia en el área vinotinto. El extremo Facundo Torres fue la siguiente variante.

Venezuela, sin embargo, mantuvo el tipo.

Los locales ganaron metros. Telasco Segovia tuvo el gol en sus pies frente a Rochet, en un bonito pase filtrado por el lateral derecho Jon Aramburu. Un mal control de Segovia permitió al guardameta celeste despejar el peligro.

'Bocha' Batista fue agresivo y refrescó la zona de volantes creativos con la entrada de Darwin Machís y Jefferson Savarino para jugar junto a Yeferson Soteldo.

Savarino lanzó en el 70 una diagonal desde la banda derecha y Rochet, cada vez más protagonista, salió a tiempo, jugándose el físico y siendo atendido por el cuerpo médico de Uruguay.

De nuevo, en el 79, Rochet voló para bloquear un disparo de Savarino.

Venezuela, al final, se quedó con las ganas de llevarse el triunfo, aunque extendió su racha de partidos en casa sin encajar goles en esta clasificatoria, con victorias ante Paraguay, 1-0, y Chile, 3-0, y empates 0-0 frente a Ecuador y, ahora, Uruguay.

