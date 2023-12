La defensa Rocío Gálvez, campeona del mundo el pasado verano con la selección española, no olvida que un éxito así "te da mucho reconocimiento" y ha provocado "un 'boom'" que hace que se "esté valorando un poco más el fútbol femenino", mientras que sobre su club, el Real Madrid, no oculta "la presión" que supone portar "ese escudo y llevarlo a la cima".

"Ganar un Campeonato del Mundo te da mucho reconocimiento. Creo que vas a un campo de fútbol y te ven y ves que eres referente para los niños y para los mayores también. Creo que eso antiguamente claramente no se veía y tampoco pensaríamos de que llegaríamos a este punto. El Mundial ha dado un plus, pero también es verdad que estaba la gente que venía detrás luchando para conseguir esto y todos los años se ha ido avanzando poco a poco", señaló Rocío Gálvez en declaraciones a Europa Press.

La cordobesa tiene claro que el título en Sidney ha provocado "un 'boom'" en el fútbol femenino. "El ir a un estadio y ver camisetas con nombres de las futbolistas era algo que antes no se veía y ahora mismo se está viendo un poco más y se está valorando un poco más el fútbol femenino", celebró.

La central afronta su tercera temporada en el Real Madrid, un club en el que "siempre hay exigencia y presión todos los días". "Estás en un club que es el mejor del mundo y en cada minuto y en cada uno de los días tienes esa presión de tener que llevar el escudo y llevarlo a la cima", advirtió la andaluza.

"En el Real Madrid no hay ni masculino ni femenino, todos somos el Real Madrid y creo que, al final, es importante para todos. La presión la tenemos tanto el equipo masculino como el femenino y como el baloncesto", añadió al respecto Rocío Gálvez.

El conjunto madridista se fue al último parón en un momento algo dubitativo después de perder claramente ante el FC Barcelona en la Liga F y de no arrancar del todo bien en la Liga de Campeones, principalmente por la derrota en Suecia ante el Hacken. "Sí, a veces viene bien psicológicamente parar porque también el cuerpo a veces necesita calma", indicó.

"Algunas veces pensamos que un parón no viene bien porque queremos continuar jugando los partidos, pero, bueno, al final creo que veníamos de una racha un poco complicada y este parón sí nos va a venir muy bien", admitió la campeona del mundo.

En cuanto a los objetivos para esta temporada, Gálvez no esconde que fundamentalmente es intentar "mejorar el año pasado". "Hay que quedar segundas en liga e incluso hacerle un 'poquito' de daño al Barça. Y en la Liga de Campeones todo lo que sea más alto", deseó la defensa madridista.

Además, a nivel de selección, sabe que será "muy importante" poder estar en unos Juegos Olímpicos. "Estamos con mucha ilusión de que podamos ir y se pueda conseguir algo, ojalá que se puedan ganar esos Juegos Olímpicos ya que estamos en un momento muy bueno en el fútbol femenino aquí en España", remarcó la zaguera.

Rocío Gálvez realizó estas declaraciones después de acudir junto a su compañera de equipo Claudia Zornoza a una campaña organizada por 'Grefusa' para concienciar contra el odio y la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad y dirigida a jóvenes futbolistas del CD Nuevo Boadilla.

"Creo que al final es muy importante darle visibilidad al odio que hay en las redes sociales porque no somos conscientes del odio que hay y creo que es muy importante que la gente pueda ver cómo funciona este tipo de redes", admitió la defensa del Real Madrid.

Esta considera que este tipo de comportamientos son algo "más visual en los campos de fútbol" y que las redes sociales permiten que "haya una persona a la cual no ves y quién que te critica y quién no". "Creo que al final eso creo que hace muchísimo más daño", añadió.

"Estas personas no son conscientes del daño que causan psicológicamente. Por ejemplo, en algún partido de fútbol, tú sabes que ha jugado mal o no y creo que es muy importante saber que el daño que están causando no es bueno para unos niños, ni para unas personas adultas, ni para nadie", sentenció Gálvez.

Finalmente, sobre su charla ante los jóvenes jugadores y jugadores del CD Nuevo Boadilla, la defensa madridista subrayó que "tienen que ser un poco conscientes de todo lo que hay detrás y que puedan ver que todo no es tan bueno y que hay cosas malas como el tipo de las redes".