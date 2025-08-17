Rockies remontan y vencen 6-5 a Diamondbacks

DENVER (AP) — Ryan Ritter y Mickey Moniak conectaron sencillos de dos carreras en la séptima entrada y los Rockies de Colorado se mantuvieron firmes el domingo para vencer 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Colorado, el peor equipo de las Grandes Ligas, remontó tarde por segundo juego consecutivo y ganó los últimos tres juegos de la serie de cuatro. Los Rockies tienen un récord de 35-89.

Jake Woodford (0-3) permitió un sencillo de apertura y golpeó a los dos siguientes bateadores, y los sencillos de Ritter y Moniak dieron a los Rockies una ventaja de 5-4.

Braxton Fulford conectó un doble impulsor en la octava. El venezolano Anthony Molina (1-1) lanzó una entrada sin carreras y el dominicano Juan Mejía terminó para su primer salvamento con Colorado.

Los Diamondbacks no pudieron anotar contra el venezolano Antonio Senzatela, pero remontaron en la sexta contra el dominicano Luis Peralta. Corbin Carroll abrió con un jonrón de 474 pies al segundo nivel en la derecha, su 27º, y el cubano Lourdes Gurriel Jr. le siguió con su 16º.

Por los Diamondbaks, el dominicano Geraldo Perdomo de 3-1. El mexicoamericano Alek Thomas de 5-3 con una producida.

Por los Rockies, los venezolanos Orlando Arcia de 2-1 con una producida y Ezequiel Tovar de 4-2. El dominicano Warming Bernabel de 4-2 con dos anotadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.