Rockstar Games ®, editora de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), tiene el orgullo de anunciar que Grand Theft Auto VI llega a los sistemas de entretenimiento por computadora PlayStation ® 5 y sistemas de entretenimiento y juegos Xbox Series X|S en 2025.

“ Grand Theft Auto VI continúa nuestros esfuerzos de empujar los límites de lo que es posible en las experiencias altamente inmersivas, abiertas al mundo impulsadas por historias”, expresó Sam Houser, fundador de Rockstar Games. “Estamos emocionados de poder compartir esta nueva visión con los jugadores de todas partes”.

Grand Theft Auto VI se dirige al estado de Leonida, sede de las calles iluminadas con luces de neón de Vice City y más allá, en la evolución más grande e inmersiva de la serie Grand Theft Auto hasta el momento. Vea el tráiler 1 ahora en https://www.youtube.com/watch?v=QdBZY2fkU-0

Celebrando su 25. o aniversario en diciembre, Rockstar Games fue pionera en el género abierto al mundo de los videojuegos con el lanzamiento de Grand Theft Auto III en 2001. Con cada presentación sucesiva con éxito de taquilla de la serie, que incluye Grand Theft: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto se ha convertido en una de las propiedades influyentes, más aclamadas por la crítica y con mayores ventas en todo el entretenimiento moderno. La iteración más reciente en la serie, Grand Theft Auto V, ha vendido más de 190 millones de unidades hasta la fecha. La exitosa serie occidental de Rockstar Games, Red Dead Redemption ha vendido más de 81 millones de unidades hasta la fecha, y su lanzamiento más reciente, Red Dead Redemption 2, cuenta con una gran innovación en fidelidad e inmersión.

Grand Theft Auto VIaún no ha sido calificado. Para obtener más información, visite https://www.rockstargames.com/VI

Acerca de Rockstar Games

Rockstar Games fortaleció su reputación como creadores de los complejos mundos vivos con la serie Grand Theft Auto, una de las propiedades de entretenimiento más exitosas de todos los tiempos con más de 410 millones de unidades vendidas en todo el mundo. A través de una zaga de juegos aclamados por la crítica que incluyen la serie Grand Theft Auto, la serie Red Dead Redemption, la serie Max Payne, Bully, L.A. Noire, la serie Midnight Club y The Warriors, Rockstar Games ha ayudado a impulsar el entretenimiento interactivo al centro de la cultura moderna. Siga a Rockstar Games en YouTube, Instagram, X y Facebook.

Acerca de Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software, Inc., con sede en Nueva York, es el principal desarrollador, editor y comercializador de entretenimiento interactivo para consumidores de todo el mundo. Desarrollamos y publicamos productos principalmente a través de Rockstar Games, 2K, Private Division y Zynga. Nuestros productos están diseñados para sistemas de juegos de consola, PC y móviles, que incluyen teléfonos inteligentes y tabletas. Entregamos nuestros productos a través de minoristas físicos, descargas digitales, plataformas en línea y servicios de transmisión en directo en la nube. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan públicamente en NASDAQ bajo el símbolo TTWO. Para obtener más información corporativa o sobre el producto, visite nuestro sitio web en http://www.take2games.com.

