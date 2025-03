Rockwell Automation presenta Emulate3D Factory Test por primera vez en el GTC 2025 de NVIDIA

MILWAUKEE, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--mar. 13, 2025--

Rockwell Automation, Inc., la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, presentará sus nuevas capacidades Emulate3D® Factory Test ™ en el GTC 2025 de NVIDIA. Esta primera presentación pública demostrará cómo la solución permite las pruebas de controles virtuales a escala de fábrica, lo que ayuda a los fabricantes a realizar pruebas de aceptación de fábrica para validar los sistemas de automatización antes del despliegue. Los asistentes tendrán una visión exclusiva de cómo Factory Test, integrada con las API de NVIDIA Omniverse y con OpenUSD, está redefiniendo la tecnología de gemelo digital con simulación de alta fidelidad y colaboración en tiempo real.

“Los fabricantes necesitan gemelos digitales escalables y de alta fidelidad para optimizar el rendimiento de los sistemas y acelerar los tiempos de puesta en marcha”, expresó Matheus Bulho, SVP de software y control de Rockwell Automation. “Con el lanzamiento de Emulate3D Factory Test, proporcionamos una solución que permite a los equipos de ingeniería realizar pruebas, iteración y validación de sistemas de automatización a escala completa en fábrica, aprovechando el poder de NVIDIA Omniverse para proporcionar capacidades de visualización y colaboración sin precedentes”.

Las fábricas son entornos intrínsecamente complejos, con miles de piezas móviles, maquinaria de alta velocidad e interacciones complejas con los sistemas. Con las herramientas de simulación tradicionales a menudo es difícil modelar estos entornos con suficiente fidelidad y escala. Factory Test supera estos desafíos con un enfoque de modelado modular, lo que permite a los equipos construir, verificar y combinar modelos mecánicos, eléctricos, de controles, de procesos, robóticos y de comportamiento de dispositivos en un gemelo digital unificado.

En el momento del lanzamiento, Emulate3D Factory Test introducirá capacidades clave, entre las que se incluyen:

Orquestación multimodelo: Sincronización de varios modelos de sistemas para pruebas a escala de fábrica

Flujos de trabajo de DevOps modernos: Agilización del control de versiones, pruebas y despliegue, a la vez que permite a todos los involucrados trabajar a partir de la última versión, realizar un seguimiento de los cambios en tiempo real y mantener la alineación entre los equipos

Guía de pruebas: Habilitación de pruebas repetibles y automatizadas a escala

Marco de fallos: Simulación de condiciones de fallo para evaluar la resiliencia del sistema

Visualización avanzada de toda la fábrica: Propulsada por la API de NVIDIA Omniverse, inicialmente disponible mediante presentación preliminar privada.

“NVIDIA Omniverse y OpenUSD están redefiniendo la forma en que las industrias usan la simulación impulsada por IA para optimizar el diseño y las operaciones”, comentó Brian Harrison, director sénior de Omniverse Digital Twins en NVIDIA. “Con Emulate3D Factory Test, Rockwell Automation integra las tecnologías Omniverse y OpenUSD para llevar la próxima generación de gemelos digitales al sector industrial, lo que ayuda a los equipos de trabajo a simular, validar y optimizar sistemas de fabricación complejos a una escala sin precedentes”.

El debut de Factory Test coincide con el GTC 2025 de NVIDIA, que tuvo lugar del 17 al 21 de marzo en San José, California. Como parte del evento, los expertos de Rockwell Automation presentarán “Exploring Factory-Scale Digital Twin Simulation with Rockwell Automation” el 20 de marzo a las 11 a. m. hora del Pacífico. Esta sesión mostrará cómo Emulate3D Factory Test, con avanzadas capacidades habilitadas por las API de NVIDIA Omniverse, está transformando la automatización industrial mediante la simulación impulsada por IA y la tecnología del gemelo digital.

Este anuncio se basa en el anuncio de Rockwell en noviembre de 2024, que introdujo la colaboración con NVIDIA para incorporar la simulación basada en IA y en la física a la automatización industrial. La introducción de Factory Test representa otro hito en el viaje hacia operaciones más inteligentes y autónomas.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2024 con aproximadamente 27,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

