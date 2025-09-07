Rodgers lanza cuatro pases de anotación en su debut con Steelers y lidera remontada 34-32 ante Jets

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Aaron Rodgers lanzó cuatro pases de anotación en su debut con los Steelers, incluyendo dos en un lapso de 50 segundos en la segunda mitad, y Chris Boswell pateó un gol de campo de 60 yardas con 1:03 restante para llevar a Pittsburgh a una victoria de 34-32 sobre los Jets de Nueva York el domingo.

Con los Steelers perdiendo el partido inaugural de la temporada 32-31, Rodgers recibió el balón contra su antiguo equipo con poco más de tres minutos restantes y llevó a la ofensiva al territorio de los Jets. En cuarta y 11 desde la yarda 42, el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, optó por intentar un gol de campo y Boswell acertó fácilmente.

Los Jets, que perdieron en el debut del entrenador Aaron Glenn, tuvieron la oportunidad de avanzar para un posible gol de campo ganador cuando recuperaron el balón con 56 segundos restantes. En cuarta y tres, Justin Fields conectó con Garrett Wilson para lo que podría haber sido una primera oportunidad, pero Jalen Ramsey golpeó al receptor de los Jets, quien no pudo mantener el control del balón.

Rodgers, de 41 años, solo necesitó arrodillarse para culminar un exitoso regreso al estadio que llamó hogar las últimas dos temporadas. Completó 22 de 30 pases para 244 yardas con pases de touchdown a Calvin Austin III, Jaylen Warren, Jonnu Smith y Ben Skowronek.

Fields, también jugando contra su antiguo equipo, corrió para su segundo touchdown del juego para poner a los Jets adelante 32-31 con 7:01 restante cuando fingió un traspaso a Breece Hall y rodó hacia su derecha y entró a la zona de anotación.

El lanzamiento de conversión de dos puntos de Fields a Wilson fue incompleto, manteniendo el juego a un punto de diferencia.

