ARCHIVO - Jimmy Kimmel (izquierda), aparece en una foto del 14 de septiembre de 2019. Aaron Rodgers, aparece en una imagen del 12 de agosto de 2023 (Foto by Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images, left, AP Foto/Jacob Kupferman)

Jordan Strauss, left, and Jacob Kupferman - Invision for the Television Academy, left, and AP