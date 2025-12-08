Rodgers, Tomlin y los Steelers aún no están acabados, pero Mahomes, Reid y Chiefs podrían estarlo

Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh silenciaron a quienes pedían la salida de Mike Tomlin, al menos por una semana.

Los Packers de Green Bay y Jaguars de Jacksonville defendieron su terreno y tomaron el primer lugar en sus respectivas divisiones.

Los Texans de Houston dieron un paso más hacia un puesto en los playoffs y le dieron un golpe a los Chiefs de Kansas City.

Los juegos más importantes de la Semana 14 no decepcionaron.

Rodgers tuvo su mejor partido de la temporada y los Steelers se mantuvieron para vencer 27-22 a Baltimore, avanzando un juego por delante de los Ravens en la AFC Norte.

En una semana en la que los exjugadores estrella de los Steelers, Ben Roethlisberger y James Harrison, dijeron que es hora de un nuevo entrenador en Pittsburgh, el equipo respondió con la mayor victoria de la temporada.

"Una victoria de equipo increíble", dijo Tomlin. "Estoy muy agradecido por el esfuerzo de los hombres en ese vestuario. Es un clásico Steelers vs. Ravens".

Los Steelers (7-6) recibirán a Lamar Jackson y los Ravens (6-7) en la Semana 18, por lo que la división podría decidirse ese día.

Rodgers, quien cumplió 42 años el martes pasado, tuvo un máximo de temporada de 284 yardas por pase, una intercepción y no fue capturado. También anotó su primer touchdown por carrera en tres años.

“Por eso haces negocios con un tipo como Aaron”, dijo Tomlin. “Días difíciles, como hoy, él es un tipo que ha estado allí, hecho eso. Más allá del componente de experiencia, lo disfruta. Se nota. Ese es el beneficio de tener a un tipo como él”.

Los Steelers recibirán a Miami (6-7) el próximo lunes por la noche, mientras que los Ravens visitarán Cincinnati (4-9).

Packers en la cima

En Green Bay, Jordan Love lanzó tres pases de touchdown y Keisean Nixon interceptó un pase de Caleb Williams en la zona de anotación para asegurar la victoria 28-21 sobre Chicago que colocó a los Packers por delante de los Bears en la NFC Norte.

Los Packers (9-3-1) y los Bears (9-4) se enfrentarán nuevamente en Chicago en la Semana 16. Los Lions (8-5) también permanecen en la pelea en la división y enfrentarán a los Bears en la Semana 18 después de vencerlos en Detroit a principios de la temporada. Con un calendario difícil hacia el final, Chicago podría pasar del primer lugar a quedar fuera de los playoffs.

El domingo Love hizo la diferencia al superar una intercepción temprana y haciendo grandes jugadas cuando los Packers las necesitaban.

"Fuera de (la intercepción), pensé que hizo un muy buen trabajo", dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur, sobre Love. "Número uno, cuidando el balón, pero simplemente haciendo jugadas enormes. El pase en tercera oportunidad a Christian Watson, ve cobertura hombre a hombre y cambia a esa jugada y eso es un gran trabajo de su parte. Lo mismo en el primer pase de touchdown para él. Está bajo presión total y cambia a esa jugada, y simplemente un gran trabajo de su parte".

Green Bay tiene un juego difícil la próxima semana visitando a los Broncos (11-2) líderes de la AFC Oeste en Denver. Los Bears están en casa contra los Browns (3-10).

Colts colapsan

En Jacksonville, los Jaguars tomaron el control de la AFC Sur con una convincente victoria 36-19 sobre los Indianapolis Colts.

Trevor Lawrence jugó de manera eficiente y sin errores para liderar a Jacksonville, que busca su segundo título divisional en cuatro años con el entrenador de primer año Liam Coen.

Los Jaguars (9-4) recibirán a los Jets (3-10) la próxima semana. Mientras tanto, los Colts (8-5) perdieron a Daniel Jones por una lesión en el tendón de Aquiles y se dirigen a Seattle (10-3) con el quarterback novato Riley Leonard. Ahora están en peligro de perderse los playoffs por completo a pesar de un comienzo de 7-1.

Los Colts han perdido cuatro de cinco para caer al octavo lugar en la AFC. Recibirán a los Jaguars en la Semana 17 y también jugarán contra los 49ers (9-4) y terminarán contra los Texans (8-5) en un juego que podría determinar un puesto de comodín.

¿Fin de la dinastía?

La defensa de los Chiefs estaba dominando a Houston, manteniendo a los Texans a solo 17 yardas en cinco posesiones que terminaron con despejes en la segunda mitad antes de que el entrenador Andy Reid tomara una decisión inexplicable. Optó por intentarlo en cuarta y uno desde la yarda 31 de Kansas City en un juego que estaba empatado a 10 con poco menos de 11 minutos restantes.

El pase de Patrick Mahomes a Rashee Rice fue incompleto y los Texans obtuvieron el balón ya en rango de gol de campo. Anotaron un touchdown y los Chiefs no pudieron recuperarse perdiendo 20-10.

Los Chiefs (6-7) ya no podrán ganar su décimo título de la AFC Oeste. Después de llegar al Super Bowl cinco veces en los últimos seis años, con tres campeonatos, necesitarán ganar todos sus juegos y un poco de ayuda para siquiera alcanzar los playoffs.

