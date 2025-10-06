Rodri causa baja con España para los partidos contra Georgia y Bulgaria

El centrocampista del Manchester City Rodri Hernández se cae por lesión de la convocatoria de España para los partidos de clasificación mundialista contra Georgia y Bulgaria, anunció este lunes en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La baja del Balón de Oro en 2024 se confirmó "tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF y una vez fue sustituido este domingo en el partido entre el Brentford y el Manchester City".

El centrocampista de 29 años fue sustituido a los 21 minutos de juego en el partido que el City ganó al Brentford (0-1).

Rodri formó parte del equipo de España que conquistó la Eurocopa en 2024, pero en septiembre de ese año sufrió una grave lesión de rodilla que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta el Mundial de Clubes disputado en julio pasado.

La de Rodri es la segunda baja importante de España para los partidos contra Georgia y Bulgaria (11 y 14 de octubre) tras la del joven delantero del Barcelona Lamine Yamal.

El seleccionador Luis de la Fuente convocó el domingo al delantero del Celta Borja Iglesias en el lugar de Yamal.

