Rodri, MVP de la final: "Es impresionante"

El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández fue elegido MVP de la final de la Liga de Campeones este sábado, autor del 1-0 ante el Inter de Milán que dio el título a los ingleses, un momento increíble e "impresionante".

"No me lo creo. Es impresionante, sobre todo por cómo se ha dado el partido. He estado horrible en la primera parte. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que he había estado mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Eso he hecho. Dios me ha regalado este momento, un gol y hemos luchado hasta el final. Si nos empatan, no s√© si el equipo hubiera podido, yo estaba muerto. Hemos peleado hasta el final", a√Īadi√≥.

El internacional espa√Īol marc√≥ el 1-0 en el minuto 68 que dio al City la primera 'Champions' de su historia. "Ten√≠a en mente pegarla fuerte pero despu√©s he pensado que iba a tener solo una y que ten√≠a que colocarla", afirm√≥.

"Mi sue√Īo era jugar al m√°ximo nivel, pero jam√°s pens√© en jugar una final de Champions, imag√≠nate marcar un gol en la final. Esto habla de que al final, con trabajo duro, cualquier chaval normal puede llegar a estos momentos. Agradecer a la gente que ha confiado en m√≠. Ha sido muy especial", termin√≥.

Europa Press