Rodri podría reaparecer tras lesión en próxima jornada, anuncia Guardiola

El centrocampista español del Manchester City Rodri, Balón de Oro 2024 y lesionado desde noviembre, podría volver a la acción este jueves contra el Sunderland, anunció el miércoles su entrenador Pep Guardiola.

Luego de haber entrado ya en la convocatoria el pasado sábado contra el Nottingham Forest, el español, que sufrió una lesión en el muslo a principios de noviembre, "podría tener unos pocos minutos", declaró Guardiola en rueda de prensa.

"Rodri ha vuelto", declaró el técnico, que también informó sobre el posible regreso del atacante belga Jeremy Doku.

"En términos de plantilla no estamos en nuestro mejor momento ahora mismo, para un calendario tan apretado", lamentó Guardiola.

El Manchester City ocupa la segunda posición de la Premier League con 40 puntos, a cinco unidades del líder Arsenal, que ya disputó su partido de la 18ª jornada el martes, con victoria 4-1 sobre el Aston Villa.

Los Citizens viajarán el jueves al norte de Inglaterra para medirse con el Sunderland (7º).