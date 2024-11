Rodri quiere volver a jugar antes de lo previsto con el city tras su operación de rodilla

28 nov (Reuters) - Rodri, centrocampista del Manchester City, ha declarado que su objetivo es regresar de una grave lesión de rodilla antes del final de la presente campaña, a pesar de que el futbolista español fue descartado para la temporada en septiembre. Rodri, que ganó el Balón de Oro el mes pasado, fue operado tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior durante el empate a 2-2 contra el Arsenal, y su entrenador, Pep Guardiola, dijo que no volvería a jugar esta temporada. "Mi objetivo es volver esta temporada", dijo el jugador de 28 años al pódcast The Rest is Football en un episodio publicado el jueves. "Creo que en cuanto a mi mentalidad me va a ser positivo no renunciar a la temporada."

"No sé cuándo... Mi objetivo son seis, siete meses, pero los fisios (son los que) dirán." El Manchester es segundo en la Premier League y buscará reducir la distancia de ocho puntos con el Liverpool cuando visite al líder el domingo. (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters