Rodri: "Nos vamos a casa, es uno de los peores días"

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández confesó que este martes, con la eliminación del Mundial de Catar en los penaltis ante Marruecos, era "uno de los peores días" de un equipo que mereció "pasar" a cuartos y con el que cree que el fútbol fue "cruel".

"El fútbol tiene estas cosas, ha sido un partido muy competido que se ha decidido en los penaltis y ante un rival que tiene claro como jugar. Hemos generado, pero ha sido complicado. No hay mucho más qué decir, en los penaltis no hemos estado acertados y nos vamos a casa en uno de los peores días", señaló Rodri a 'TVE'.

El jugador del Manchester City reconoció que esperaban "once tíos atrás como en casi todos los partidos". "Es complicado y frustrante, no sé qué más decir, ojalá hubiésemos pasado y que hubiese alguien ahí arriba que nos hubiese ayudado un poco porque este equipo merecía pasar. Ha sido cruel porque lo hemos dado todo y creo que hemos merecido pasar", lamentó.

"El fútbol tiene esto, no hemos conseguido que la pelota entre y si no lo haces, te vas a los penaltis, donde aunque la gente diga que no, es una lotería y no hemos metido ninguno. Quiero dar las gracias a los que nos han estado apoyando siempre y a los aficionados españoles que han estado con nosotros y que han venido aquí porque les hemos sentido cerca", sentenció.

Por su parte, el guardameta Unai Simón subrayó que "sinceramente" creía que habían sido "superiores los 120 minutos". "Les hemos metido en su campo y no han querido salir, pero de poco vale si no acertamos de cara la gol. Siendo realistas, ellos han sido superiores en la tanda", apuntó a 'TVE'.

"Estamos viendo que hay sorpresas en todo el Mundial y que los partidos son muy igualados, con mucho nivel defensivo por equipos que plantean partidos como el de Marruecos. No hemos sido capaces de superarles, no esperábamos caer eliminados ante Marruecos, pero es la realidad", admitió el guardameta del Athletic.

