Rodri regresa a un City que despide con honores a Kevin de Bruyne

El actual Balón de Oro, el volante español Rodri, volvió a jugar con el Manchester City (3º) tras la grave lesión de rodilla que sufrió hace ocho meses, este martes en el triunfo 3-1 ante el Bournemouth, en la despedida del capitán Kevin de Bruyne de su afición. El número 16 entró en el minuto 82 del partido de la penúltima jornada de la Premier League, en lugar de Erling Haaland, y fue recibido con aplausos del público del Etihad Stadium. Rodri, de 28 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido contra el Arsenal el 22 de septiembre. El club había informado inicialmente que no volvería a jugar esta temporada. No regresó a tiempo para la final de la Copa de Inglaterra, que el City perdió el sábado contra el Crystal Palace, pero sí cuatro días después ante el Bournemouth. Por delante le queda la última jornada de la Premier League, el domingo contra el Fulham, y sobre todo el Mundial de Clubes con el City y quizás la 'Final Four' de la Liga de Naciones con la selección española. Rozando la Champions La ausencia de Rodri, campeón de Europa con España en 2024, ha pesado mucho en el rendimiento del Manchester City, eliminado en la repesca de octavos de la Liga de Campeones por el Real Madrid y descolgado muy pronto en la pelea por el título de la Premier League. El equipo dirigido por Pep Guardiola mejoró en la segunda mitad de la temporada y se metió de lleno en la pelea por la Champions. Tras su triunfo de este martes es tercero, con todo a favor para sellar el pase a la Champions en la última jornada -clasifican los cinco primeros-: Solo necesita un punto el domingo de visita ante Fulham. Rendidos a 'King Kev' De Bruyne, que deja el equipo tras una década de éxitos, fue recibido con un tifo: 'King Kev'. Y su nombre fue cantado durante el partido, antes de recibir una solemne ovación cuando salió del campo. "Fue un placer trabajar muy duro y crear algo en este club que lo ha hecho mejor de lo que era, estoy muy orgulloso", dijo De Bruyne antes de una ceremonia en su honor en el césped. De Bruyne se va con 108 goles en 421 partidos con el City desde su llegada al club procedente del Wolfsburgo alemán en 2015. Pudo haber añadido un último tanto este martes en el minuto 25, pero envió el balón al travesaño frente al arco vacío. Sí acertaron sus compañeros Omar Marmoush (14), Bernardo Silva (38) y Nico González (89) para sumar el noveno partido sin derrota -seis victorias y tres empates- del City desde mediados de marzo. En la última jornada el equipo de Guardiola no podrá contar con el croata Mateo Kovacic, que vio una roja este martes a los 67 minutos, poco antes de la expulsión del jugador del Bournemouth Lewis Cook (73). Los Cherries, undécimos, salvaron el honor en el tiempo añadido con el gol de Daniel Jebbison (90+6). En el otro partido disputado este martes el flamante campeón de la Copa de Inglaterra, el Crystal Palace (12º), celebró el primer título de su historia con un triunfo 4-2 frente al Wolverhampton (14º). jta/pm/ma