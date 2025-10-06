Rodri se perderá los partidos de clasificación de España al Mundial por lesión

6 oct (Reuters) - El centrocampista Rodri se perderá por lesión los partidos de clasificación de España para el Mundial frente Georgia y Bulgaria, informó el lunes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El centrocampista del Manchester City, que reapareció en mayo tras ocho meses de baja por una grave lesión de rodilla, tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte del partido de la Premier League disputado el domingo ante el Brentford.

"Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la Selección Española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF", dijo la entidad.

El entrenador del City, Pep Guardiola, dijo la semana pasada que Rodri no puede jugar tres partidos por semana, ya que su rodilla necesita al menos un año para recuperarse por completo.

España, que ganó sus dos partidos de clasificación del Grupo E el mes pasado, recibe a Georgia el sábado y a Bulgaria el 14 de octubre. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)