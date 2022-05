Rodrigo, Bunny, Drake y Ye ganan Premios Billboard

Olivia Rodrigo, Kanye West y Drake están entre los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música anunciados el domingo horas antes de que comenzara la ceremonia. Bad Bunny obtuvo dos de los tres premios a los que aspiraba y entre los latinos galardonados también estuvieron Kali Uchis.

Rodrigo y West, ahora conocido como Ye, se llevaron seis premios cada uno durante una ceremonia no televisada. Rodrigo, quien ganó como mejor artista nuevo, es finalista en la categoría de mejor artista femenino, que se anunciará más adelante en la transmisión en vivo del programa.

Rodrigo and West, known as Ye, both have taken home the most awards with six during a non-televised ceremony on Sunday. Rodrigo, who won best new artist, is a finalist in the top female artist category, which will be announced later in the show’s live broadcast.

Sean “Diddy” Combs conducirá la gala, que se transmitirá en vivo desde el Grand Garden Arena de Las Vegas por la cadena NBC y su servicio de steaming Peacock.

Drake ganó mejor artista, artista masculino, artista de rap, artista masculino de rap y álbum de rap por “Certified Lover Boy”. El rapero amplió su récord como el ganador más condecorado en la historia de los Billboard, con 34 victorias.

Ye dejó su huella nuevamente en las categorías basadas en la fe. El rapero ganó el premio al mejor artista cristiano por primera vez, pero se alzó con el premio al mejor artista y canción góspel por tercer año consecutivo. También recibió el mejor álbum de góspel por segunda vez, por “Donda”.

Bad Bunny se llevó los premios al mejor artista latino y mejor artista latino masculino, y Kali Uchis el de mejor artista latina femenina. El premio al mejor dúo o grupo latino fue para Eslabón Armado, y el de mejor gira latina para Los Bukis, por “Una historia cantada”.

The Kid LAROI se convirtió en ganador del Billboard llevándose a casa cinco trofeos por su canción “Stay” con Justin Bieber, cuyo número de victorias en estos premios de la música ascendió a 26.

Doja Cat ganó el premio al mejor artista de R&B y mejor artista femenina de R&B por segundo año consecutivo. También compite por los honores al mejor álbum de R&B y artista femenina.

Taylor Swift, que tiene la segunda mayor cantidad de premios ganados con 29, obtuvo cuatro premios. El dúo de R&B Silk Sonic, compuesto por Bruno Mars y Anderson .Paak, ganó su primer Billboard, a mejor canción de R&B, por “Leave the Door Open”.

Los Premios Billboard de la Música incluirán actuaciones de Travis Scott, Ed Sheeran, Becky G y otros artistas que han tenido éxito en las listas de popularidad.

Becky G, quien lanzó el viernes su álbum “Esquemas”, interpretará “Mamiii”, su éxito con Karol G que encabezó la lista Hot Latin Songs de Billboard. Sheeran ofrecerá una actuación remota desde Irlanda del Norte, donde se ecuentra de gira.

Otros artistas que subirán al escenario incluyen a Scott, quien está nominado en la categoría de música dance/electrónica, así como Miranda Lambert, Meghan Thee Stallion, Morgan Wallen y los ganadores del Grammy Silk Sonic.

Ente año, The Weeknd es el principal finalista a los Billboard por segundo año consecutivo, con 17 menciones, seguido de Doja Cat, que obtuvo 14.

Los finalistas se determinan según las clasificaciones en las listas de éxitos de Billboard. Los ganadores son seleccionados en función de varios criterios, incluyendo ventas de discos y canciones digitales, desempeño en plataformas de streaming y difusión radial, y giras.