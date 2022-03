Rodrigo de Paul: "Correa jugó con el tobillo muy hinchado, muestra lo que es el Atlético"

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul confesó que la victoria (2-1) ante el Cádiz fue sufrida, pero enseñó el compromiso, con Ángel Correa jugando con el "tobillo muy hinchado", y la buena racha de los rojiblancos, antes de visitar al United.

"Cuando quedan pocos partidos cada uno tiene un objetivo y los equipos se juegan mucho, tuvimos el carácter para sacarlo adelante, pudimos hacerlo mejor", dijo en declaraciones a Movistar Plus, después del partido liguero en el Wanda Metropolitano.

El argentino fue el autor del 2-1 en el minuto 68, más sufrido de lo que anunciaba el gol tempranero de Joao Félix. "Después del 1-0 el partido tomó otra dinámica, el Cádiz tenía que ir a buscarlo. Fallamos algún pase en la salida, son cosas que se mejoran, pero es la cuarta victoria seguida, eso da mucha confianza", afirmó.

"Hacía mucho que no llegaba el gol, es lindo marcar, me voy contento porque sirvió para ganar. Es una prueba todos los días vestir esta camiseta", añadió, antes de elogiar a Félix y Correa. "Joao está en un gran momento, igual que Ángel, que jugó con el tobillo muy hinchado, muestra lo que es el Atlético, por eso lleva tantos años en este club. No sé cómo hizo para ponerse la bota y por eso es tan importante para este equipo", apuntó.

De Paul se refirió al duelo del martes en Mánchester por un billete a cuartos de final de la Liga de Campeones. "Lo importante era ganar para valorar lo que venimos haciendo y esa confianza nos tiene que servir para el partido que viene. Tenemos mucha ilusión por pasar, ojalá podamos hacer un gran partido", terminó.