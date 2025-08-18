Rodrigo Paz, el senador que busca seguir los pasos de su padre y presidir Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El senador Rodrigo Paz dio la sorpresa en las elecciones del domingo en Bolivia al ingresar al balotaje presidencial, algo que no habían previsto las encuestas de intención de voto.

Paz, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y la española Carmen Pereira. Nació en España, donde la familia se exilió durante la dictadura militar de 1964 a 1982.

Su padre fue el único sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980 que le dejó quemaduras en su cuerpo y su rostro.

El legislador hizo una campaña modesta, recorriendo a pie mercados y ferias públicas. La atención estuvo más puesta en su candidato a vicepresidente, el expolicía Edman Lara, quien ganó notoriedad en las redes sociales por sus denuncias sobre la corrupción en esa fuerza, de la que fue desvinculado el año pasado tras denuncias de supuestas "faltas graves".

Cuando inició el proceso electoral no fue incluido en los debates entre los principales candidatos, por lo que sus partidarios llevaron una pancarta en la que daban a conocer que Paz también era postulante a la presidencia.

Sin embargo, Paz fue creciendo en las preferencias del electorado con su promesa de “barrer la corrupción” y evitar recurrir al Fondo Monetario Internacional para sacar a Bolivia de la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas.

“No voy a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. En Bolivia si no roban, alcanza”, dijo recientemente a la radio Erbol y acusó al gobierno del presidente Luis Arce de rendirse ante la escasez de combustibles.

También propone un “capitalismo para todos”, un programa que consiste en dar créditos accesibles a jóvenes emprendedores además de facilidades tributarias para impulsar la economía formal con el apoyo del empresariado privado.

“Es un batacazo... un Rodrigazo. Había un voto popular descontento que no quería al partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo, y Rodrigo ha sabido canalizar ese voto”, dijo a The Associated Press el analista Carlos Saavedra.

Paz no es nuevo en la política: comenzó como diputado en 2002, luego fue concejal, alcalde y gobernador de su natal región de Tarija, en el sur del país.

Actualmente es senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana de centroderecha y se postuló a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), alineado con la socialdemocracia europea.

En España estudió Economía y Relaciones Internacionales y tiene una maestría en gestión pública de la American University de Washington, Estados Unidos.

“Rodrigo Paz es un voto de renovación. No se ha dedicado a pelear con los adversarios, se ha centrado en mostrar sus propuestas”, sostuvo la analista política Ximena Costa.