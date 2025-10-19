Rodrigo Paz promete un gobierno de consensos si es elegido presidente en Bolivia

El candidato de centroderecha Rodrigo Paz, que compite este domingo en un balotaje por la presidencia de Bolivia, afirmó que promoverá un gobierno de consensos para salir de la aguda crisis económica que atraviesa el país.

El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), se mide contra el exmandatario de derecha Jorge Quiroga (2001-2002) tras imponerse en la primera vuelta.

El ganador asumirá el poder el 8 de noviembre y pondrá fin a una era de 20 años de socialismo iniciada por Evo Morales.

"Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar, acordar, sacar las cosas adelante", dijo Paz a la prensa este domingo, acompañado de su padre de 86 años, en un centro de votación en la ciudad de Tarija (sur).

Paz también adelantó que apoyará a su rival en caso de no salir elegido en el balotaje.

"Entre todos tenemos que ayudar a gobernar. Sea mi persona o sea otro candidato el que gane, hay que ayudarnos entre todos los bolivianos a salir adelante", dijo.

En la primera vuelta, los electores castigaron al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que llevó al país de 11,3 millones de habitantes a su peor crisis económica en cuatro décadas.

La izquierda consiguió apenas 10 diputados de 130. La bancada del Partido Demócrata Cristiano, liderado por Paz, será la más numerosa con 49.

gta/vel/dga