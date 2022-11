Rodrigo: "Los 26 que estamos vamos a muerte, como hermanos"

El jugador de la selecci√≥n espa√Īola Rodrigo Hern√°ndez 'Rodri' asegur√≥ que los 26 elegidos por el seleccionador, Luis Enrique Mart√≠nez, hacen un grupo unido en el que son "como hermanos" y a√Īadi√≥ que ir√°n "a muerte" en el Mundial de Catar, que empieza este domingo y que quieren ganar.

"No hay que mirar a los que no vienen. Tenemos una selección joven pero madura en muchos sentidos. Hemos experimentado Eurocopas y Nations League. Estamos centrados en los 26 que estamos aquí, vamos a ir a muerte y somos como hermanos", aseguró en rueda de prensa.

Rodri, antes de enfrentarse a Jordania en el √ļltimo amistoso de preparaci√≥n, record√≥ que este grupo, pese a su juventud, ya est√° unido y que ha vivido partidos importantes. "Llevamos un tiempo juntos y sabemos qu√© quiere el m√≠ster y vamos a luchar hasta el final", reiter√≥.

"Pienso que la juventud es un tema de edad. Los jugadores que vienen tienen experiencia bastante holgada, j√≥venes que han jugado partidos importantes. La vitalidad y la energ√≠a te dan otro plus y el m√≠ster ha requerido estos 26 jugadores. Intentaremos que todos los momentos sean buenos", a√Īadi√≥ el mediocentro del Manchester City.

De hecho, piensa que les falta s√≥lo el 'plus' de poder ganar un t√≠tulo. "Somos la selecci√≥n europea que m√°s est√° ah√≠ (finalistas en la Liga de las Naciones 2020 y semifinalistas en la Euro 2020). "¬ŅSinceramente? Nos falta ganar un torneo. No veo que ning√ļn equipo se destaque, nosotros nos centramos en nosotros y preferimos no ir de favoritos, porque no lo somos, es la verdad. Pero las cosas hay que demostrarlas en el campo", avis√≥.

"Este grupo ha demostrado que tiene el valor para estar ah√≠ (entre los mejores) y es lo que vamos a hacer", apunt√≥ un Rodri que celebr√≥ estar a las √≥rdenes de Pep Guardiola en el City y de Luis Enrique con Espa√Īa. "Solo viendo la evoluci√≥n que he tenido como jugador, habla de como son y de lo buenos que son", reconoci√≥.

Sobre la cita mundialista, reconoci√≥ que es algo "diferente". "Competimos con selecciones que no estamos acostumbrados como Costa Rica (Am√©rica) o Jap√≥n (Asia). Es bonito, va a haber choque de estilos y tenemos que centrarnos en desarrollar nuestro f√ļtbol", aport√≥.

En cuanto a poder jugar de central si Luis Enrique lo necesita, se mostró voluntarioso. "Es una posición de las más parecidas a jugar de pivote. Me puedo adaptar perfectamente. Por condiciones físicas estoy preparado. Contra Portugal jugué de central. Yo lo que quiero es jugar y estoy abierto a cualquier opción", valoró.

"Somos dos grandes jugadores en la misma posici√≥n pero podemos jugar juntos, lo hemos demostrado", se√Īal√≥ tras ser preguntado sobre la competencia con el veterano Sergio Busquets. "Creo que ganamos en muchos aspectos, estoy convencido de que habr√° fases del torneo en las que el m√≠ster use el doble pivote. Con 'Busi' y Xabi Alonso ganamos un Mundial", manifest√≥.

En cuanto al partido de preparación contra Jordania en Amán, reconoció que se lo toman como lo que es; un entrenamiento en forma de partido. "Venimos a un partido de preparación para el Mundial, para hacer las coas que venimos haciendo y preparando", aportó.

"Venimos (a Catar) a intentar ganar el Mundial y es buen test para coger sensaciones y encarar el partido de Costa Rica de la mejor manera", a√Īadi√≥ en este sentido.

Preguntado por Catar y sus costumbres, pidi√≥ √ļnicamente poder centrarse en el f√ļtbol y que se respeten, por lo menos durante el Mundial, los derechos humanos. "Es un pa√≠s que no conocemos, no hemos estado en Oriente Medio. Desde la RFEF queremos hacer hincapi√© en que se respeten los derechos humanos, en eso estaremos de acuerdo, para tener un Mundial tranquilo y poder disfrutar de lo m√°s importante, que es el f√ļtbol", argument√≥.

Europa Press