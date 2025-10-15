Rodríguez anuncia que la Sareb cederá esta semana a la Generalitat catalana la gestión de 13.000 viviendas

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que esta semana se firmará con la Generalitat de Cataluña un protocolo para que dicha Comunidad gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad que pertenecían a la Sareb.

Así lo ha indicado este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, en la que ha recalcado que este protocolo permitirá ceder a Cataluña el usufructo de la gestión de las viviendas destinadas a alquiler asequible e incorporar los suelos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a la reserva pública de solares de esa comunidad autónoma.

A principios de octubre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el Govern había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para gestionar los próximos 4 años 13.000 viviendas y 300 solares de Sepes, que pertenecían a la Sareb.

Durante su comparecencia, Rodríguez ha recordado que este modelo está "abierto" a otras comunidades autónomas con capacidad de "cogestión" del parque estatal, que estén "interesadas" en intervenir el mercado de la vivienda "desde todos los frentes para garantizar el servicio público".