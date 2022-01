Rodríguez Ortega: "El partido ante el Real Madrid es una prueba más para seguir creciendo"

El segundo entrenador del Elche, José Manuel Rodríguez Ortega, aseguró este miércoles que llegan "muy motivados e ilusionados" al duelo ante el Real Madrid de octavos de final de la Copa del Rey, "una prueba más para seguir creciendo" como club a la que darán la "máxima importancia".

"Nos tenemos que centrar en el siguiente partido, el de mañana. Queremos hacer al Elche cada vez más competitivo, mañana es una prueba más para que el equipo siga creciendo. Siempre está el caramelo de la Copa, a todos nos apetece pasar ronda y le vamos a dar la máxima importancia", indicó Ortega, que estará en el banquillo ante el Real Madrid este jueves tras el positivo en COVID-19 de Francisco Rodríguez.

El técnico confesó que están "muy motivados e ilusionados". "El equipo viene en buena racha y con mucha confianza. Es cierto que lo que nos preocupa y ocupa es la Liga, pero vamos a intentar mantener ese nivel competitivo que estamos mostrando. El equipo tiene que ir creciendo hacia donde queremos que llegue. Nuestra identidad es jugar cada partido como si fuera el último", añadió.

El cuerpo técnico, que no decidirá el once titular hasta mañana, está esperando a la sesión de esta tarde para conocer cuáles son las bajas definitivas para enfrentarse a los blancos. "Vamos a intentar competir con los que en mejor estado estén. El aspecto motivacional no se trabaja, todo profesional quiere jugar un partido como este ante el Real Madrid. El equipo que pongamos competirá al 100%, seguramente le pongamos las cosas muy difíciles al Real Madrid", señaló Ortega.

"tenemos que esperar al mejor real madrid"

"Con el tema de bajas, estamos esperando a la gente que está tocada, con el COVID, hoy se puede incorporar un par de jugadores y el sábado alguno más, aunque está todo un poco en 'stand by'. Los jugadores que pudiera entrar tras el COVID pueden entrar perfectamente en el once inicial, una semana sin entrenar con el grupo no les va a suponer nada", manifestó.

Así, no confirmó si habrá cambios en la portería para enfrentarse al vigente campeón de la Supercopa de España. "Es importante el 'feedback' que te transmite el jugador, sabemos quienes pueden tener algún tipo de problema, pero el míster tiene conversaciones diarias con los jugadores. Ese 'feedback' va a determinar que se arriesgue más o se arriesgue menos", agregó.

Ortega elogió la plantilla del Real Madrid, con "los mejores del mundo". "No sabemos si harán muchas rotaciones, tenemos que esperar al mejor Real Madrid. Tal y como vienen ellos, tenemos que hacer un partido perfecto y que ellos no aprovechen las ocasiones que nos hagan. Vienen de ganar a dos muy buenos equipos, esto hace ver que vendrán con una moral importante", analizó.

"Nos van a poner en muchas dificultades, tenemos que minimizar errores y aprovechar las opciones, porque es un equipo que te da opciones de poder hacerles daño", expresó el segundo de Francisco.