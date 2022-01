Rodrygo: "Me haría muy feliz si llegara Mbappé"

El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes aseguró que sería "muy feliz" si el francés Kylian Mbappé consiguese fichar por el conjunto blanco a finales de la presente temporada y señaló que su sueño es "seguir muchos años" en la entidad merengue.

"¿Mbappé? "Aquí se habla mucho de él y también de otros muchos jugadores, pero no sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande en esa posición y sería un jugador muy fuerte para ese puesto. Me haría feliz si llegara", indicó el delantero brasileño en declaraciones a TNT Sports.

En relación al buen momento que atraviesa en el Real Madrid y su adaptación completa, pese a sus 21 años, Rodrygo dijo que "seguro" quiere cumplir su contrato hasta 2025. "Mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid y no pienso en otra cosa. Espero hacer bien las cosas siempre para seguir aquí. Quiero seguir muchos años en el Real Madrid", añadió.

Un éxito del que también considera responsable a Carlo Ancelotti. "Desde la pretemporada ha hablado mucho conmigo. Siempre me ha ayudado y sé que tengo que mejorar. Acepto la crítica cuando no juego bien, sé que es buena para mí. Y cuando juego bien me felicita y motiva. Sé que voy a crecer con él", indicó sobre el italiano.

Preguntado por el cruce de octavos ante el PSG, el internacional brasileño se sinceró. "Este partido podría habernos tocado más adelante. Ellos tienen a algunos de los mejores del mundo y será difícil, pero el Real Madrid siempre está entre los favoritos cuando se habla de la 'Champions'", apostilló.

En otras cuestiones, se sintió muy orgulloso de haber sido convocado con Brasil para las próximas citas internacionales y tuvo claro que si pudiera elegir conquistar un título en 2022 sería "el Mundial de Catar" de finales de año.