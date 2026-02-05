Rodrygo se perderá por sanción el doble duelo Real Madrid-Benfica de Champions

La UEFA sancionó con dos partidos de suspensión al delantero del Real Madrid, Rodrygo, por insultar al árbitro durante el último partido de la Champions ante el Benfica, que ganó el equipo portugués 4-2, informó este jueves el organismo rector del fútbol europeo.

Este castigo supone que el atacante brasileño se perderá tanto el encuentro de ida el 17 de febrero en Lisboa como el de vuelta del playoff, el 25 del mismo mes en el Bernabéu, frente al mismo rival lisboeta.

El colegiado mostró dos tarjetas amarillas en el tiempo de descuento al brasileño por protestar pérdida de tiempo de los jugadores lusos. En concreto, el comité disciplinario de la UEFA lo sancionó por dirigir insultos y palabras ofensivas al equipo arbitral.

Rodrygo pidió disculpas un día después del partido: "Me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!".