Rodrygo se pierde el Mundial: "La vida ha sido un poco cruel conmigo"

El atacante brasileño Rodrygo sufre una rotura de ligamentos y menisco en la rodilla derecha, informó este martes su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026

Es "uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente", lamentó Rodrygo, de 25 años, en su cuenta en la red social Instagram

"No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía", agregó

Tras pruebas médicas realizadas este martes por los servicios médicos del Real Madrid, a Rodrygo "se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el equipo español en un breve comunicado

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar

Rodrygo se lesionó en el partido que su equipo perdió 1-0 el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

Había ingresado al partido en el minuto 55, tras una tendinitis que le tuvo apartado cinco encuentros

- "Cuida tu mente", el consejo de Neymar -

El astro Neymar, que también debió lidiar con una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda en 2023, envió un mensaje a Rodrygo a través de un post de Instagram

"Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando supe de tu lesión, me pasó una película por la cabeza. Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo por vivir esa lesión. Solo te pido una cosa: cuida tu cabeza", expresó el 10 del Santos

"Es hora de acercar a todos los que amas a tu alrededor", añadió. "¡FUERZA! Estoy seguro de que volverás volando"

El Santos, que también fue el club en el que Rodrygo se formó y desde el cual dio el salto al Real Madrid en 2019, también le expresó apoyo

"Siéntete abrazado por toda la nación santista en este momento difícil. Deseamos una pronta recuperación para que vuelvas a hacer lo que más amas", publicó el viejo equipo de Pelé en redes sociales

La Confederación Brasileña de Fútbol se solidarizó con el futbolista, a quien deseó "una pronta recuperación" y se "puso a disposición para ayudar en lo que sea necesario"

- Golpe para Ancelotti y Arbeloa -

Rodrygo se perfilaba como una de las principales alternativas en la alineación del italiano Carlo Ancelotti, que aún evalúa si Neymar podría disputar un Mundial en el que Brasil aspira a ganar su sexta corona

En el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio del año pasado, Rodrygo jugó cuatro partidos, tres de ellos como titular, con dos goles y una asistencia

Los pentacampeones mundiales integran junto a Marruecos, Haití y Escocia el Grupo C del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio

La baja de Rodrygo, a la vez, supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con el francés Kilyan Mbappé por lesión

Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinícius Jr, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu