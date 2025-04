Roger Goodell cree que los dueños llegarán a un consenso sobre la jugada 'tush push'

El comisionado de la NFL Roger Goodell cree que los propietarios llegarán a un consenso en mayo sobre si se necesitarán cambios en las reglas para eliminar la jugada "tush push" que ayudó a los Eagles de Filadelfia a ganar un Super Bowl y llegar a otro.

Una propuesta de los Packers de Green Bay para eliminar la jugada fue pospuesta en las reuniones de la liga este mes, pero se volverá a someter a votación cuando los propietarios se reúnan nuevamente en mayo.

Algunos defensores de eliminar la jugada señalan la seguridad física de los jugadores, aunque no hay evidencia de un mayor riesgo de lesiones, así como el hecho de que la NFL prohibió empujar a un portador del balón hasta un cambio de regla que se implementó en 2005.

La propuesta original de los Packers sólo habría prohibido empujar a un jugador que estaba alineado directamente detrás del centro y recibe el balón, inmediatamente al momento del saque. También se ha discutido prohibir empujar a un portador del balón en cualquier parte del campo.

"Muchos entrenadores te dirían que eso no es parte del fútbol americano, ¿verdad? Puede ser rugby, pero no somos nosotros", dijo Goodell el viernes en "The Pat McAfee Show" en el draft de la NFL en Green Bay, Wisconsin.

“La segunda cosa es realmente la seguridad del juego. Y eso es de importancia primordial para nosotros”, añadió. "¿Es una jugada insegura cuando estás en esas posiciones donde te están empujando o jalando y no puedes controlar hacia dónde vas? Esos son los dos factores. Por otro lado, hay un argumento legítimo de que todos pueden hacerlo, y sabes, si alguien lo hace mejor que los demás, así es como se juega el juego".

Se necesitan 24 de 32 votos para aprobar cambios en las reglas y ninguno de los lados del argumento tuvo un apoyo claro en las reuniones de la liga a principios de este mes.

Goodell tocó varios otros temas en la entrevista:

Siembra de playoffs

Goodell mencionó otro posible cambio de regla que se pospuso hasta mayo, diciendo que cree que podría haber una modificación a la propuesta de Detroit para sembrar los playoffs por récord en lugar de garantizar a los ganadores de división un lugar entre los cuatro primeros y al menos un juego en casa. Los Lions hicieron la propuesta después de que Minnesota se vio obligado a jugar como comodín a pesar de ganar cuatro juegos más que los Rams la temporada pasada.

Goodell dijo que cree que los propietarios podrían aprobar un movimiento menor para negar a los ganadores de división un juego en casa si terminan con un récord perdedor.

"La pregunta es en algún momento, si no estás en .500 o mejor, ¿mereces también la capacidad de tener un juego en casa?" preguntó. "Creo que eso es bastante difícil de argumentar".

Un total de cuatro ganadores de división en una temporada no acortada por huelga han sido anfitriones de un juego de playoffs a pesar de tener un récord perdedor. Tampa Bay fue el último en hacerlo en 2022.

18vo juego

Goodell sigue comprometido con agregar un 18vo juego de temporada regular al calendario en el futuro. La NFL pasó de 16 juegos a 17 en 2021, reduciendo la pretemporada a tres juegos, y le gustaría llegar a un modelo de 18 juegos de temporada regular y dos de pretemporada.

Goodell dijo que cree que los cambios en el equipo, las reglas de práctica y el programa de temporada baja han mejorado la seguridad lo suficiente como para agregar otra semana de juegos y los ingresos que conlleva. Pero la liga necesita la aprobación de la NFLPA para hacerlo.

"Tienen derecho a aprobarlo", dijo. "Así que eso va a ser realmente importante para nosotros, al tener esa conversación, decir sí, podemos hacer crecer el pastel y ellos obtienen un porcentaje de él. ¿Es el paso correcto? Creo que sentimos firmemente que lo es, pero eso puede ser algo que tendrá que suceder a largo plazo. Puede que no sea algo a corto plazo".

Juego internacional

La NFL jugará partidos en Irlanda y España por primera vez esta temporada y está programado el primer juego en Australia en 2026, expandiendo el número de países que albergan un juego de temporada regular a ocho fuera de Estados Unidos. Goodell dijo que el plan a largo plazo es llegar a 16 juegos internacionales al año, frente a los siete programados para esta temporada.

"Creo que llegaremos a Asia bastante pronto", dijo. "Creo que podemos ser mundiales con nuestro juego".

Juegos en días festivos

Goodell dijo que estaba satisfecho con los dos juegos de Navidad de la liga en Netflix la temporada pasada y dijo que la NFL será un elemento básico en el día festivo en el futuro. Habrá tres juegos en Navidad este año, cuando cae en jueves, y dijo que la liga planea jugar al menos tres juegos de Navidad cada año en adelante.

También dijo que habrá un pequeño ajuste en el horario de Acción de Gracias con el juego anual en casa de los Detroit Lions moviéndose de las 12:30 de la tarde a la 1 de la tarde (tiempo del este)

___

El escritor de deportes de AP Steve Megargee contribuyó a este informe

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.