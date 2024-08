Roglic responde a O'Connor ganando en Sierra de Cazorla

El esloveno Primoz Roglic se impuso en un apretado final en alto al español Enric Mas para adjudicarse la octava etapa de la Vuelta a España, este sábado en la Sierra de Cazorla (sur de España), un día después de la exhibición de Ben O'Connor.

El líder del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, tres veces ganador de la ronda española, logró su segunda victoria de etapa en esta 79ª edición de la Vuelta, en la que se relanza para una clasificación general que sigue liderada por el australiano O'Connor.

Tercero en meta de esta etapa de 157,8 kilómetros entre Úbeda y Cazorla fue el escalador español de Quick-Step Mikel Landa, a 14 segundos de Roglic y Mas.

En la general, O'Connor, del Decathlon AG2R La Mondiale, aventaja en 3 minutos y 49 segundos a Roglic, y en 4 minutos 31 segundos a Mas.

"Fue duro, calor, tuve suerte por tener las piernas para soportarlo", afirmó un combativo Roglic, de 34 años, que atacó hasta en tres ocasiones a lo largo de la subida final, con pendientes de hasta un 15% de inclinación.

- Debacle de Almeida, Tejada hasta el final -

Uno de los damnificados del día fue el portugués João Almeida, que cayó del tercer puesto al 26º de la general, y hoy dormirá a más de nueve minutos del maillot rojo.

Su lugar en el tercer cajón del podio provisional pasa a estar ocupado por Enric Mas.

Escapados desde el kilómetro 50, el colombiano Harold Tejada, el español Oier Lazkano y el italiano Luca Vergallito vieron cómo su ventaja, que llegó a ser de más de tres minutos, no fue suficiente ante el empuje de los tres primeros en meta.

Tejada, el último superviviente de la escapada, no cedió hasta el último kilómetro.

"Ha sido un etapón, creíamos que la fuga iba a llegar con Oier (Lazkano), creo que tácticamente hemos jugado muy bien porque hemos obligado a otros equipos a trabajar, pero no ha podido ser", explicó Mas. "Primoz me ha remachado, he jugado bien mis cartas porque no le he dado casi ningún relevo en la subida, él iba muy fuerte", añadió el tres veces subcampeón de la Vuelta.

Roglic, que ya se había adjudicado la victoria en la cuarta etapa en el Pico Villuercas, suma 14 triunfos parciales en la Vuelta.

El domingo los corredores deberán bregar con los puertos de Sierra Nevada, en una novena etapa de 178,5 kilómetros entre Motril y Granada, con más de 4.300 metros de desnivel.

rbs/dmc/iga/mfr

AFP