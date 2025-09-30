Rojos se cuelan en la postemporada para medirse a Shohei Ohtani y los Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Cincinnati irrumpió en la postemporada el último día de la temporada regular, y los inexpertos Rojos confían en que ese impulso los lleve a emboscar a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones defensores de la Serie Mundial.

"Los peligros son el entusiasmo juvenil, la ingenuidad", dijo el manager de los Dodgers Dave Roberts. "Una forma de combatir eso es no subestimarlos porque es un muy buen equipo. Estamos jugando contra un equipo que esencialmente siente que no tiene nada que perder".

Hunter Greene (7-4) hará su primera apertura en postemporada la noche del martes cuando los Rojos, sextos sembrados (83-79), regresen a los playoffs por primera vez desde 2020 con un partido inaugural de la serie de comodines de la Liga Nacional en el Dodger Stadium. Blake Snell (5-4), dos veces ganador del premio Cy Young, estará en el montículo para los Dodgers (93-69), terceros sembrados de la Liga Nacional y que ganaron la División Oeste del circuito por 12 vez en 13 años y están en el comodín por primera vez desde 2021.

"La única razón por la que vine aquí fue para lanzar en octubre", dijo Snell, "y para desafiarme realmente a mí mismo personalmente y ver qué tan bueno soy, enfrentar a los mejores cuando las apuestas son más altas".

Cincinnati aseguró un lugar en la postemporada el domingo, la primera vez que el club lo hace en el último día de la temporada regular. Los Rojos se llevaron el tercer y último comodín de la Liga Nacional cuando los Mets de Nueva York perdieron en Miami. Con registros similares, los Rojos se clasificaron tras haber superado 4-2 a los Mets en la serie particular.

"Hemos estado jugando béisbol de vida o muerte ahora durante lo que parece el último mes o dos. Creo que podemos usar eso a nuestro favor", dijo Gavin Lux, el segunda base de los Rojos que ganó títulos de la Serie Mundial con los Dodgers en 2020 y el año pasado. "Es quien se calienta y los playoffs son una lotería. Estoy listo para salir y tratar de patearles el trasero".

Los Dodgers dominaron a los Rojos durante la temporada, ganando cinco de seis y superando a Cincinnati por 30-15.

"Estar en casa, no tener que viajar, es importante para nosotros golpear temprano y realmente no dejar que estos muchachos se queden y ganen confianza", dijo Roberts.

“He hablado sobre mantener nuestra ventaja y no darles a estos muchachos ninguna oportunidad de vida”.

El ganador del comodín avanza a una serie divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia.

Yoshinobu Yamamoto (12-8, 2,49 de efectividad) comenzará el Juego 2 para los Dodgers el miércoles.

Shohei Ohtani (1-1, 2,87) probablemente hará su debut como lanzador en postemporada si la serie al mejor de tres llega a un tercer duelo el jueves, dijo Roberts.

La superestrella que brilla como bateador y pitcher no lanzó para los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo y nunca llegó a los playoffs durante seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.

En el plato, Ohtani se revitalizó este mes, bateando para .312 con diez jonrones y un OPS de 1,165. Terminó la temporada regular con un récord personal de 55 jonrones, uno más que sus 54 jonrones durante su histórica temporada 50-50 en 2024.

Greene asistió a un par de juegos de la Serie Mundial como espectador en el Dodger Stadium la temporada pasada. Creció siendo fanático de su equipo local y lanzará frente a familiares y amigos el martes, incluido su padre Russell, quien lo entrenó cuando era niño.

“Estar aquí es un momento de círculo completo”, dijo. “Realmente especial”.

Los equipos se enfrentan por segunda vez en la postemporada. Los Rojos barrieron a los Dodgers en tres juegos en la serie divisional de la Liga Nacional de 1995.

El mánager de los Rojos Terry Francona llevó a los Medias Rojas de Boston a títulos de la Serie Mundial en 2004 y 2007 y dirigió a Cleveland en el clásico de 2016. Sus 44 victorias en postemporada están empatadas con Jim Leyland, miembro del Salón de la Fama, en el séptimo lugar en la historia de las Grandes Ligas.

Las 56 victorias en postemporada de Roberts ocupan el sexto lugar en general e incluyen campeonatos de la Serie Mundial en la temporada acortada por la pandemia de 2020 y el año pasado. Aún no ha perdido la postemporada en diez años al mando de los Dodgers.

