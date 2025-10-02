Rojos ven desvanecerse la esperanza al terminar la temporada con barrida en comodines

LOS ÁNGELES (AP) — En busca de su primera victoria en los playoffs desde 2012, los Rojos de Cincinnati Reds vieron cómo la temporada se les escapaba el miércoles por la noche.

Los Rojos fueron eliminados de la ronda de comodines de la Liga Nacional con una derrota de 8-4 ante los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego. Cincinnati tiene un récord de 0-5 en los playoffs durante las últimas 13 temporadas.

El novato Sal Stewart generó optimismo con un sencillo de dos carreras en la primera entrada y tres carreras producidas en el juego, pero su error en un tiro en primera base durante el sexto episodio abrió la puerta para cuatro carreras de Los Ángeles.

Que la gran entrada de los Dodgers llegara después de que los Rojos no lograron anotar en su mitad de la sexta, a pesar de llenar las bases sin outs, solo aumentó el dolor.

Queda mucho por saborear para Cincinnati, como ocho victorias en los últimos 11 juegos de la campaña regular para asegurar el último puesto de playoffs en la Liga Nacional. Y hay un plantel con mucho talento joven que sugiere que lo mejor está por venir.

Por ahora, sin embargo, los Rojos se quedan a rumiar el dolor de su eliminación.

Cincinnati golpeó temprano al estelar de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, cuando Spencer Steer fue golpeado por un lanzamiento como el segundo bateador del juego y Austin Hays se embasó cuando el jardinero derecho de Los Ángeles, el dominicano Teoscar Hernández, dejó caer su elevado a lo largo de la línea del jardín derecho.

Stewart, quien hizo su debut en las Grandes Ligas el 1 de septiembre y estaba comenzando su primer juego de playoffs, bateó un sencillo que pasó a Freddie Freeman en primera base para darle a Cincinnati una ventaja de 2-0.

Los Dodgers recortaron la diferencia para tomar una ventaja de 3-2 en la cuarta entrada, con los Rojos listos para recuperar la delantera en la sexta contra Yamamoto después de que TJ Friedl, Spencer Steer y Gavin Lux abrieron la entrada con sencillos para llenar las bases.

Pero Cincinnati no logró anotar cuando Hays bateó para un out forzado en el plato, mientras que Stewart y el dominicano Elly de la Cruz se poncharon. El costoso error de lanzamiento de Stewart siguió media entrada después.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes