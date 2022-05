Rojos y Piratas se reparten las victorias en doble tanda

CINCINNATI (AP) — Josh VanMeter tuvo una sola sensación cuando se le informó repentinamente que los Piratas necesitaban colocarlo como receptor.

“Puro pánico”, reconoció.

El catcher de emergencia de Pittsburgh la pasó mal en su primera aparición detrás del plato desde que era un adolescente, y los Rojos de Cincinnati aprovecharon para cortar una racha de nueve derrotas, al imponerse 9-2 a los Piratas el sábado, en el primer juego de una doble cartelera.

Por la noche, Ke'Bryan Hayes bateó un jonrón de dos carreras, mientras que Yoshi Tsutsugo y el venezolano Diego Castillo sacudieron jonrones seguidos. Pittsburgh se impuso por 8-5 para una división de honores en la doble tanda.

VanMeter no jugó el segundo encuentro, tras su aventura del primero en la receptoría.

“Es parte del trabajo. Ellos me pidieron hacerlo y yo lo hice hasta donde lo permitieron mis capacidades. No me sentí tan mal ahí”, dijo Van Meter. “Pero ojalá que no tenga que hacerlo de nuevo”.

Tyler Stephenson estrelló una pelota bateada de foul en la máscara de VanMeter. Y en la octava entrada, con las bases llenas, rompió el empate mediante un doblete que encendió un ataque de siete anotaciones.

El puertorriqueño Roberto Pérez, catcher titular de los Piratas, tuvo que ser auxiliado para salir del terreno debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda tras caer mientras avanzaba a segunda base en la parte alta de la octava.

Andrew Knapp, el suplente, fue expulsado por el umpire Will Little en la sexta, por hacer reclamos desde el dugout.

Esto dejó a VanMeter como la mejor opción de los Piratas —recientemente el segunda base/jardinero había recordado que la última vez que jugó como catcher tenía 14 o 15 años.

Van Meter, de 27 años y quien inició su carrera con Cincinnati en el 2019, está en su primera temporada con los Piratas. Cambió de segunda base a receptor para iniciar la octava, e hizo lo que pudo.

Su compañero de batería Will Crowe (1-2) cargó con la derrota. El triunfo fue para Lucas Sims (1-0).

En el segundo duelo, Heath Hembree (2-0) ganó como relevista y David Bodnar se apuntó su cuarto rescate. Phillip Diehl (0-1) cayó en labor de relevo.

En el primer juego, por los Piratas, el venezolano Diego Castillo de 3-1. El puertorriqueño Roberto Pérez de 3-2 con una anotada.

No hubo latinoamericanos al bate por los Rojos en ninguno de los partidos.

En el segundo encuentro, por los Piratas, el venezolano Castillo de 4-2 con una anotada y una producida.