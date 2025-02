Roki Sasaki muestra gran recta, splitter y algo de nervios en su primera sesión con Dodgers

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Roki Sasaki estaba calentando para su sesión de bullpen en una fresca y ventosa mañana de miércoles en Camelback Ranch, cuando el diestro lanzó una recta que pasó por encima del receptor Austin Barnes y chocó contra la alambrada.

Al realizar su primera sesión de bullpen con los Dodgers de Los Ángeles, el fenómeno japonés estaba un poco nervioso.

“No me sentí necesariamente genial hoy, pero el simple hecho de poder completar el primer trabajo de bullpen sin ninguna lesión fue algo bueno”, dijo Sasaki.

Decenas de medios de comunicación y aficionados observaron cómo el diestro de 23 años realizó 35 lanzamientos, mostrando una recta explosiva, un splitter que se hunde y un poco de descontrol.

Sasaki suscribió el mes pasado un contrato de ligas menores con un bono de 6,5 millones de dólares por firmar como agente libre amateur internacional bajo las reglas de las Grandes Ligas. Dejó así a los Marines de Chiba Lotte de la Liga del Pacífico bajo el acuerdo de postulación.

Si hubiera esperado dos años más, probablemente podría haber exigido un contrato de nueve dígitos como agente libre no sujeto a los límites de bonos de firma.

Sasaki es uno de los tres japoneses en el roster, junto con el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, y el diestro Yoshinobu Yamamoto.

El recién llegado admitió sentir algunos nervios por su sesión de lanzamiento, que fue observada por el mánager Dave Roberts, el coach de pitcheo Mark Prior y otros miembros de la organización. También hacía un poco más de frío de lo que esperaba, unos 10 grados Celsius.

“Su recta es muy rápida — se sostiene bastante y tiene mucha elevación”, dijo Barnes. “El splitter es diferente. No he visto un lanzamiento como ése antes y es diferente al de Yamamoto. Es bueno y a veces es difícil de atrapar — se mueve por todas partes.”

Roberts dijo el miércoles que Sasaki podría lanzar en el segundo juego del equipo en la temporada regular, contra los Cachorros de Chicago en Tokio el 19 de marzo. Pero el mánager agregó que el plan podría cambiar a medida que el equipo evalúe cómo lanza durante los entrenamientos de primavera.

Los Dodgers planean ser cautelosos con Sasaki durante esta etapa y a lo largo de la temporada. Tuvo problemas con lesiones en las últimas dos campañas, lidiando con inflamación en el hombro el año pasado y una dolencia en el oblicuo en 2023.

Los Ángeles planea utilizar una rotación de pitcheo de seis hombres esta temporada.

“Cuando lanza, creo que va a ser muy bueno”, dijo Roberts. “Simplemente no sé — no creo que nadie sepa — la carga de trabajo que va a tener este año. Es muy talentoso, pero tengo tanta curiosidad como todos los demás. En talento puro, no hay muchos chicos tan talentosos como él.”

Sasaki dijo que Ohtani y Yamamoto han sido invaluables para ayudarlo a entender qué esperar en su transición a una nueva organización y a las Grandes Ligas. Los tres tienen casilleros adyacentes y estaban charlando después del entrenamiento del martes.

“Me siento confiado de que mientras esté sano, podrá rendir bien”, dijo Ohtani a través de un intérprete. “Lo importante para él es adaptarse al entorno en el que se encuentra”.

